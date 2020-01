Czy posłanki i posłowie młodego pokolenia rozruszają Sejm?

Ludzie i style

Depeche Mode przypominają, jak dobrze być fanem. Czyimkolwiek

Zanim obejrzałem „Spirits in the Forest”, byłem gotowy na depechową emeryturę. Film przypomniał mi, ile zawdzięczam muzyce tego zespołu. Obejrzeć powinien go każdy, kto uważa się za fana – nie tylko Depeche Mode, ale jakiegokolwiek artysty.