Aż 576 nowych zakażeń! Kandydaci na prezydenta ruszyli w Polskę

Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00 Rekordowa dobowa liczba zakażeń w Polsce Ministerstwo Zdrowia w dwóch komunikatach poinformowało w sobotę o rekordowej liczbie 576 nowych zakażeń koronawirusem oraz o 16 zgonach związanych z Covid-19. Rano ministerstwo ogłosiło 259 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego 195 (z czego 190 KWK Zofiówka), opolskiego (14), wielkopolskiego (13), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (trzy), lubelskiego (trzy), świętokrzyskiego (trzy) i podlaskiego (trzy). Resort poinformował także o śmierci sześciu osób: 82-letniej kobiety z Łańcuta, 80-letniej kobiety z Tychów, 93-letniej kobiety z Bielska-Białej, 74-letniego mężczyzny z Gliwic, 75-letniego mężczyzny oraz 73-letniej kobiety z Poznania. Popołudniowy komunikat przyniósł informację o 317 nowych przypadkach SARS-CoV-2 i śmierci dziesięciu osób. Zakażone osoby pochodzą z województw: śląskiego (156, wszyscy z KWK Zofiówka), łódzkiego (62), mazowieckiego (47), wielkopolskiego (27), małopolskiego (dziesięć), dolnośląskiego (siedem), opolskiego (pięć), podkarpackiego (jedna), podlaskiego (jedna) i pomorskiego (jedna). Od początku epidemii zachorowało blisko 26 tys. osób, zmarły 1153 osoby. Sobota protestów: BLM, przedsiębiorcy i antyszczepionkowcy O godz. 15 w Warszawie rozpoczął się kolejny protest przedsiębiorców, którzy wyrażając swój sprzeciw wobec niedostatecznych działań rządu w obliczu kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią, przemaszerowali z pl. Zamkowego pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. Protest przebiegał spokojnie, jego inicjator i kandydat na prezydenta Paweł Tanajno szedł w pochodzie z żoną i dziećmi. Manifestujący puszczali z głośników muzykę z „Gwiezdnych wojen” i krzyczeli: „Idziemy po polskiego imperatora”, a także: „Precz z Kaczorem dyktatorem” czy „Kwarantanna dla PiS”. Na hasło dane przez Tanajno – „Pokażmy, gdzie mamy Kaczyńskiego” – kilkuset uczestników manifestacji przy dźwiękach piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” odwróciło się plecami do budynku, w którym mieści się siedziba PiS. Z kolei pod ambasadą USA manifestowały osoby wspierające ruch Black Lives Matter. Podobnie jak w miniony czwartek uczestnicy protestu w reakcji na zabójstwo George′a Floyda zebrali się po obu stronach Alei Ujazdowskich z transparentami „I can't breathe”, „No justice, no peace", „No freedom till we′re equal” czy „I stand with you” i wieloma innymi. Tym samym Warszawa dołączyła do setek miast solidaryzujących się z uczestnikami przetaczających się przez Stany Zjednoczone protestów przeciwko rasizmowi i brutalności tamtejszej policji, szczególnie wymierzonej w Afroamerykanów.

W południe przeciw przymusowi szczepień protestowali także antyszczepionkowcy. PKW zarejestrowała 22 komitety, kandydaci ruszyli w Polskę W piątek minął termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów w wyborach na prezydenta i zawiadomień o uczestnictwie w wyborach tych komitetów, które zarejestrowały się na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 25 zawiadomień, zarejestrowane zostały łącznie 22 komitety. PKW rejestracji jednego odmówiła, a dwóm nakazała usunięcie wady zgłoszenia. Przed nami pierwszy weekend w kampanii wyborczej, większość kandydatów rusza w Polskę. Andrzej Duda odwiedzi m.in. Podkarpacie i Mazowsze, Rafał Trzaskowski planuje wizyty w Małopolsce i w woj. świętokrzyskim. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się do Małopolski i w Podkarpackie, a Szymon Hołownia m.in. do woj. lubelskiego. Trzaskowski: Podhale ma dość słabej prezydentury Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski spędził sobotę na Podhalu. W Zakopanem rozmawiał m.in. z instruktorami narciarskimi i przedstawicielami branży turystycznej. – Nie ma racjonalnego planu wychodzenia z epidemii, nie ma planu, kiedy dokładnie zostaną otwarte granice, a przecież wiadomo, że jeżeli nie ma planu, to nie da się niczego zaplanować. Zwracam się do rządzących, żeby taki plan przedstawili – mówił, odnosząc się do problemów zarówno regionu, jak i całego sektora turystycznego. Może to nieco staroświeckie, ale na spotkaniu z instruktorami narciarstwa nie rozmawiałem o zakupach maseczek, a o realnych problemach - o tym, jak dla branży turystycznej trudny jest obecny czas i jak trudno cokolwiek planować, gdy rząd podejmuje decyzje bez planu i bez dialogu. pic.twitter.com/f6xXZnJirp — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 6, 2020 – Coraz więcej osób, również tutaj na Podhalu, ma dość słabej prezydentury, bo przecież wydaje się, że Podhale to jest bastion konserwatywnego myślenia, ale konserwatywne myślenie jest oparte przede wszystkim na tym, że musi być równość, muszą być równe zasady i tego, czego górale nie lubią, i o tym mi dzisiaj mówili, to hipokryzja tej władzy – mówił Trzaskowski. Trzaskowski zbierał także podpisy pod swoją kandydaturą na Krupówkach, a następnie udał się do Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera Łopusznej. Po południu odwiedzi Kraków. Hołownia: Przed nami trzy najważniejsze tygodnie ostatnich 30 lat W sobotę swoją kampanię zainaugurował w Warszawie Szymon Hołownia. Jej hasło – „Głową i sercem” – ma być według kandydata na prezydenta „drogowskazem i receptą” na szczególnie istotne najbliższe tygodnie. – Przed nami trzy najważniejsze tygodnie ostatnich 30 lat. Podczas tych tygodni zdecydujemy nie tylko o pięciu kolejnych latach, zdecydujemy o losie następnego pokolenia – mówił Hołownia pod Belwederem. – Polski nie da się naprawić pięściami albo startym od wydzierania się na wrogów gardłem – przekonywał, prezentując swoją kandydaturę jako „szansę na wyjście z partyjnego klinczu PiS i anty-PiS”. #BelwederNaKółkach rusza w Polskę by uwolnić Prezydenta dla Polaków. Jedziemy najpierw do Otwocka, później do #Godziszewa gdzie @AndrzejDuda w poprzednich wyborach zdobył 95% #PrezydentRóżnychPolaków #Hołownia2020 #GłowąISercem pic.twitter.com/HZ7k7AJrsf — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) June 6, 2020 Hołownia pokazał żółty kamper – „belweder na kółkach” – którym chce w ciągu najbliższych 21 dni kampanii odwiedzić 500 miejscowości w Polsce. Duda: Bon 500 zł na wakacje dla każdego dziecka Na spotkaniu w wyborcami w Stalowej Woli prezydent Andrzej Duda obiecał 500 zł na wakacje dla każdego dziecka. – Te pieniądze będą tak emitowane jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane – mówił Duda. I przekonywał, że choć szczegóły programu przedstawi w najbliższych dniach, „rozwiązanie jest już praktycznie gotowe”. Podobna obietnica – bonu turystycznego o wysokości 1000 zł dla osób zatrudnionych na umowę o pracę – padła już w minionych tygodniach, rząd jednak dość szybko się z niej wycofał. Dudabus sunie przez Stalową Wolę. Tu mieszkają ludzie dumni z Polski. I to widać. Dziękuję!#AmbitnaPolska #polskiesprawy pic.twitter.com/hbOyiDGFE2 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 6, 2020 Urzędujący prezydent przedstawił w Stalowej Woli także plan na najbliższe lata: – To plan wielkich inwestycji strategicznych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej – mówił, dzieląc się swoją wizją Polski czerpiącej siłę z „tradycji opartej na chrześcijaństwie i jednocześnie tradycji, która »każe nam myśleć nowocześnie«”.