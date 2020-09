Polewka prezesa

Czarna polewka, którą zaserwowano Solidarnej Polsce, oznacza, że ta grupa ludzi nie jest pewna nawet nie swojego numeru miejsca na listach, ale tego, ilu z nich na tych listach się w ogóle znajdzie.

O co chodzi w tzw. rekonstrukcji rządu, którą zajmuje się polityczny komentariat? W opowiastki o tym, że trzeba radykalnie zmniejszyć liczbę ministerstw, aby powołać rząd, który będzie sprawnie rządził, mogą wierzyć tylko skrajnie naiwni. Kiedy po wyborach w 2019 r. trzeba było rozmnożyć ministerstwa, bo taka była potrzeba polityczna, to je rozmnożono. Teraz redukuje się liczbę resortów, bo pojawiły się inne potrzeby. Moim zdaniem można zidentyfikować trzy. Po pierwsze, zmniejszenie liczby ministrów to redukcja liczby konfliktów, donosów, homeryckich bojów o beneficja i konfitury, z którymi ministrowie latali do rzeczywistego centrum dyspozycji politycznej, czyli na Nowogrodzką.