Kiedy, jak i gdzie nadlecą F-35? Mija rok, wiemy niewiele

Rok temu MON podpisał kontrakt, o którym mówi tak mało, że można śmiało nazwać go wielką zagadką. A chodzi o „epokowy i przełomowy” zakup 32 samolotów F-35.

31 stycznia 2020 r. w Dęblinie Polska podpisała zobowiązanie do zakupu od USA systemu obronnego, który na najbliższe dekady pochłonie istotną część wydatków i określi kierunek pozyskiwania sprzętu związanego z samolotami piątej generacji. Na dzień dobry kontrakt kosztował podatników 4,6 mld dol. (przy obecnym kursie to niecałe 17,3 mld zł). To tylko część kosztów, bo 32 samoloty kupiliśmy bez uzbrojenia, a darmowy serwis skończy się kilka lat po ich wejściu do służby. Dla F-35 trzeba będzie zmodernizować bazy lotnicze, a gdybyśmy chcieli wykorzystać pełnię jego możliwości, należałoby stworzyć sieciocentryczny system wymiany danych między różnymi komponentami sił zbrojnych. Przez to formalnie drugi co do wartości kontrakt obronny jest faktycznie największym.

Liczone w miliardach inwestycje dla F-35 należałoby zaczynać równolegle z pozyskaniem samolotów. Przez miniony rok nikt nie przedstawił jednak opinii publicznej nawet wstępnych kosztów całego programu, skąpe są informacje o postępie zamówienia, mimo że wokół F-35 dzieje się dużo i nie zawsze dobrze. Można śmiało stwierdzić, że zakup tych samolotów to na razie duża zagadka.

Czytaj też: Europa ściga się po F-35. Wszyscy robią to inaczej niż Polska

Nagły atak Harpii

Harpia to tajemnicze i groźne ptaszysko. Żyje w amazońskiej dżungli, poluje w gęstych koronach drzew, głównie na małpy. Nie wiadomo, dlaczego ktoś wybrał właśnie taki kryptonim dla nowych samolotów wielozadaniowych, które mają latać nad środkowoeuropejskimi polami i lasami. Kupione blisko 20 lat temu F-16 ochrzczono przecież swojskim mianem jastrzębi, a polska awifauna oferuje jeszcze wiele innych drapieżników do wykorzystania. Zbiegiem okoliczności egzotyczny kryptonim zaczął w pewnym momencie idealnie pasować do wydarzeń.

Gdy harpia wiła gniazdo w naszej zbrojeniowej dżungli, nie było wiadomo, jaki przybierze kształt. Pod koniec 2017 r. (za rządów Antoniego Macierewicza) podległy resortowi Inspektorat Uzbrojenia rozpisał konkurs dla dostawców wielozadaniowych samolotów bojowych. Zaproszenie nastąpiło po spekulacjach na temat zakupu używanych F-16. Trwający w MON Strategiczny Przegląd Obronny wskazywał, że lotnictwo bojowe potrzebuje więcej samolotów, zwłaszcza że niemal 30-letnie MiG-i kończą żywot (rok wcześniej na lotnisku w Malborku spłonął silnik jednej z maszyn przy próbnym zapłonie). W podsumowaniu SPO znalazło się zdanie o samolotach piątej generacji: „Kluczową rolę odstraszającą będą pełnić Siły Powietrzne, dysponujące bronią precyzyjną dalekiego zasięgu, a także samolotami bojowymi piątej generacji. Zwiększy się ich potencjał ilościowy”.

Zgłosiły się firmy z USA i Europy: Boeing, Lockheed Martin, Leonardo z zaawansowanymi samolotami czwartej generacji (F/A-18E/F Super Hornet, JAS-39 Gripen E, Eurofighter EF2000) i jedynym w ofercie myśliwcem piątej generacji (F-35). Spośród liderów technologii lotniczej nie pokazali się tylko Francuzi, zrażeni po zerwaniu negocjacji o śmigłowcach Caracal. Kontrakty lotnicze są lukratywne, pączkują dziesiątkami innych (na uzbrojenie, obsługę, części, modernizacje) i zapewniają dostawcom zyski przez dekady. Walka toczy się więc do ostatniego podpisu i ostatniego wyroku sądu. W Polsce o prawdziwym przetargu nie było mowy, ale oferta i doświadczenie konkurentów gwarantowały emocjonującą rozgrywkę.

Czytaj też: Occasus napada na Polskę. Co robi NATO?