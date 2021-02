Sprawa jest rozwojowa. Ciekawe, co teraz zrobi Jarosław Kaczyński. Po takim pilocie można mieć nadzieję na znakomity sitcom.

Ślusarz przyszedł do siedziby Porozumienia w środę. Wizyta ślusarza, jak wiadomo, zwiastuje ciekawe polityczne wydarzenia; mail rozesłany w czwartek do polityków Porozumienia był zatem jak dzwon alarmowy: „Informujemy, że z dniem wczorajszym został wymieniony zamek w drzwiach do siedziby Biura Krajowego Porozumienia, który poprawi poziom bezpieczeństwa lokalu”.

