12 mln zł zadośćuczynienia i 811 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy orzekł Sąd Okręgowy w Opolu. Skarb państwa zapłaci i będziemy mieli czyste sumienia. A nie powinniśmy.

To najwyższe w Polsce zadośćuczynienie. Ale też sprawa wyjątkowa – 18 lat niesłusznego więzienia, w trakcie których naruszano w drastyczny sposób prawa człowieka. Służba więzienna dopuściła do tego, by Komenda był maltretowany i gwałcony. Trzykrotnie usiłował popełnić samobójstwo.

Czytaj też: Po prostu trzeba było kogoś wsadzić

Polska jak Ameryka

Tomasz Komenda chciał 18 mln, po milionie za każdy rok.