Eskaluje dyplomatyczny spór z Izraelem. Chodzi o reprywatyzację

Polski ambasador w Izraelu ma stawić się wkrótce w izraelskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z kolei do polskiego MSZ-u na poniedziałek wezwano chargé d’affaires ambasady Izraela.

Kością niezgody jest uchwalona przez Sejm w czwartek 24 czerwca nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ma zakończyć tzw. dziką reprywatyzację – zablokować wszczynanie postępowań administracyjnych w przypadku decyzji wydanych sprzed 30 lat, co w praktyce będzie skutkować zablokowaniem zwrotu nieruchomości i wypłaty odszkodowań dawnym właścicielom i ich następcom prawnym, którymi często zostawały osoby niemające nic wspólnego z pierwotnymi właścicielami.

MSZ Izraela: Nowe prawo jest niemoralne

Niedługo po uchwaleniu ustawy ambasada Izraela w Polsce opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym podkreśliła, że nowe polskie prawo „jest niemoralne i poważnie zaszkodzi stosunkom międzypaństwowym”. „To jawne i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co stało się w Polsce podczas Holokaustu” tak minister spraw zagranicznych Izraela Jair Lapid skomentował polską nowelę Kodeksu postępowania administracyjnego.

Polskie MSZ od razu odbiło piłeczkę i w oświadczeniu wydanym w piątek podkreśliło, że wypowiedzi izraelskich dyplomatów „wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa”, a „Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holocaust, który był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich m.in. na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Ofiarami zbrodni niemieckich były miliony obywateli II RP”.

USA: Krok w złym kierunku

Do tej dyplomatycznej wymiany zdań włączyły się także USA. Amerykański chargé d’affaires napisał do marszałek Sejmu list, w którym przekonywał, że polska ustawa zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Natomiast Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA, zaapelował do Polski, by wstrzymała się z dalszymi pracami nad ustawą reprywatyzacyjną – musi ona zostać jeszcze zatwierdzona przez Senat i prezydenta. Ocenił jednocześnie, że czwartkowa decyzja polskiego parlamentu była „krokiem w złym kierunku” i zaapelował do Polski, by nie kontynuowała tego procesu legislacyjnego.

Polska: To wychodzi poza dobre zwyczaje

Swoje oświadczenie wydała także Elżbieta Witek, marszałkini Sejmu. „Podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw działania mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce są głęboko nieuprawnione, pozostając w sprzeczności z Konwencją wiedeńską z 1961 r. i wychodząc daleko poza protokół dyplomatyczny i dobre zwyczaje. Niemniej jednak, z pewną satysfakcją przyjęłam zainteresowanie przedstawicielstw dyplomatycznych USA i Izraela losem ofiar niemieckich zbrodni. Chciałabym wierzyć, iż będziemy mogli liczyć na wsparcie tych sojuszników w zakresie dochodzenia od Niemiec roszczeń z tytułu polskich strat poniesionych w trakcie drugiej wojny światowej” – napisała w sobotę 26 czerwca.

Dodatkowo na poniedziałek do polskiego MSZ została wezwana kierująca izraelską ambasadą w Warszawie chargé d'affaires Tal Ben-Ari Yaalon. Potwierdzono także informację o tym, że ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski ma stawić się w tamtejszym MSZ-ie.

W rozmowie z Onetem wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński przekonywał, że decyzja izraelskiego MSZ nie stanowi reakcji na ruch ze strony polskich władz: „Są to działania symetryczne. W tym samym czasie zostały te wezwanie skierowane”.