Początek Donalda Tuska jest lepszy, niż się prawie wszyscy obserwatorzy spodziewali, ale siłą rzeczy dalej mamy przed sobą jeden wielki znak zapytania. Do wyborów daleko, sondaże PO fatalne, wizerunek partii jeszcze gorszy. Tusk, jeśli marzy o zwycięstwie w wyborach parlamentarnych, musi mieć drużynę.

Wynik Tuska na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej 201 do zera robi wrażenie. Nadzieje Rafała Trzaskowskiego na zatrzymanie byłego premiera rozwiały się szybciej, niż powstały. Choć to Trzaskowski reprezentuje nowe pokolenie i jest najpopularniejszym politykiem w Polsce, to nie został poparty przez nikogo w prezydium PO. Czy to jest wstydliwa porażka?