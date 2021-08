Kaczyński buduje większość transakcyjną. Planeta, księżyc i rój satelitów

Urodził się nowy typ większości, większości permanentnie transakcyjnej. Każda większość jest w pewnym sensie transakcyjna, taka jest polityka, ale mimo wszystko – nawet w realiach państwa PiS – kilkupartyjna koalicja zapewnia choćby minimalną ochronę przed tym, co widzieliśmy teraz w Sejmie. Powstał układ, który ze swej natury nie może być stabilny.

Ponieważ nic cenzuralnego nie przychodzi do głowy, by opisać dzisiejsze zbliżenie PiS z Pawłem Kukizem, skupmy się na tym, co dalej.

Kaczyński zapłaci za bój z Gowinem