Rząd PiS chce stanu wyjątkowego w części Podlaskiego i Lubelskiego

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zawnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego na 30 dni. Ma to związek z sytuacją na granicy z Białorusią.

Władze od długiego czasu nie zgadzają się na wpuszczenie do Polski koczujących na granicy 32 uchodźców. Chcą złożyć wnioski o azyl, blokuje ich Straż Graniczna wspierana przez policję i wojsko.

Morawiecki: podobne rozwiązania na Litwie i Łotwie

W związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy premier Morawiecki i szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformowali na konferencji prasowej, że rząd występuje do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego w pasie przygranicznym.

„Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa i napięta, bo reżim Aleksandra Łukaszenki postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy, Łotwy po to, żeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów” – mówił we wtorek Morawiecki. „Rada Ministrów postanowiła wystąpić do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zapewnić szczelność naszej granicy i zapobiegać tym agresywnym działaniom, prowokacjom, które są cały czas prowadzone i nasilane ze strony reżimu Łukaszenki” – dodał. Powoływał się na podobne rozwiązania na Litwie i Łotwie.

„10 września rozpoczyna się aktywna faza manewrów wojskowych armii rosyjskiej Zapad. One będą miały swój element na Białorusi. Musimy liczyć się z różnego typu prowokacjami. Chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców” – mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zakaz zgromadzeń, ograniczenia dla osób niezameldowanych

Pas ze stanem wyjątkowym ma obejmować 115 miejscowości na Podlasiu i 68 w Lubelskiem – dodał Kamiński. Zapewniał, że restrykcje w minimalnym stopniu dotkną mieszkańców, ich skutki „będą istotne dla osób z zewnątrz”. Ten pas ma mieć głębokość 3 km.

Na początku politycy PiS nie precyzowali, jakie rozwiązania i restrykcje rząd przewiduje w ramach wprowadzania stanu wyjątkowego. Zasłaniali się, że wszystko będzie określone w szczegółowym rozporządzeniu po decyzji prezydenta Dudy.

Dociskany przez dziennikarzy Kamiński ujawnił jednak, że może to być zakaz zgromadzeń czy imprez masowych. „Będą ograniczenia pojawiania się tam osób, które nie są tam na stałe zameldowane. Osoby, które organizują happeningi, niszczą instalacje graniczne, nie będą mogły się tam przemieszczać. Nie będzie można przez 30 dni przeprowadzać żadnych politycznych zgromadzeń”.

„Nie ma podstaw. To próba ograniczenia wolności konstytucyjnych”

Prawnik Michał Wawrynkiewicz komentował na gorąco w TVN24: „Słuchając wypowiedzi szefa MSWiA, który próbował uzasadnić ten wniosek, byłem zdumiony. Analizując przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego zapisane w konstytucji i ustawie, nie znajduję podstaw do tego. Można go wprowadzić w sytuacji szczególnego zagrożenia dla ustroju lub obywateli. Ustawa doprecyzowuje, że można go wprowadzić, jeśli nie można usunąć zagrożenia innymi dostępnymi środkami”.

Dodał, że naprawdę chodzi o ograniczenie wolności konstytucyjnych na tym terenie, czyli zakaz zgromadzeń, ograniczenie poruszania się, może to też oznaczać zakaz działalności mediów w tamtym terenie. „Poza tym zupełnie czym innym jest zabezpieczenie granicy, a czym innym to, jak się traktuje uchodźców. Rząd chce ograniczyć interwencje poselskie i inne formy obrony praw tych ludzi”.

Komisarz Unii Europejskiej ds. migracji Ylva Johansson stwierdziła pod koniec ubiegłego tygodnia, że kryzys na granicy to część agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę i próba destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej. Według danych Straży Granicznej w ostatnich tygodniach na terytorium Polski chciało się dostać 3,2 tys. cudzoziemców.

Stan wyjątkowy to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, jakie władza może wprowadzić na całym lub części terytorium kraju. Nie może być dłuższy niż 90 dni, można go przedłużyć tylko jeden raz (musi na to zgodzić się Sejm i przedłużenie nie może być dłuższe niż 60 dni).

