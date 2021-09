Premier tumani i przestrasza. Piknik na granicy i nieodległe wybuchy

Konferencja Mateusza Morawieckiego i Mariusza Kamińskiego była preludium do sejmowego głosowania nad stanem wyjątkowym. Miała wzbudzić poczucie rosnącego zagrożenia i presję „Polek i Polaków”, by wszystkie polityczne siły zgodnie zagłosowały „za bezpieczeństwem”.

Od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego na polsko-białoruskiej granicy sytuacja zmieniła się radykalnie. Wcześniej koczowali na niej zziębnięci, przemoczeni, głodni, chorujący uchodźcy, uwięzieni z jednej strony przez uzbrojony kordon pograniczników białoruskich, po drugiej – polskich. A w nadgranicznych lasach aktywiści spotykali głodnych, wystraszonych ludzi, którym polscy funkcjonariusze demolowali telefony komórkowe i których wypychali na stronę białoruską, odmawiając przyjęcia wniosku o status uchodźcy.

Teraz w Usnarzu Górnym koczują – jak to określił szef MSWiA Mariusz Kamiński – sfraternizowani ze służbami białoruskimi ludzie korzystający z transportu białoruskich funkcjonariuszy, stale dożywiani, zaopatrzeni w śpiwory, namioty i co tylko dusza zapragnie. Zostało to zilustrowane na rządowej konferencji sielankowymi zdjęciami z pikniku na granicy, w tym zdjęciem radosnego chłopaka, który przez okno łazika białoruskiej straży granicznej pokazuje znak „V”.

Problem humanitarny? Zniknął

„Co więcej, korzystają ze środków transportu, są tam dowożeni na granice. Służby białoruskie identyfikują nowe twarze” – stwierdził Kamiński. Nie ma już głodnych, błąkających się po lasach. Są turyści przywiezieni samolotami z Iranu i „obywatele Afganistanu, którzy od wielu lat mieszkają w Rosji, pracują tam zawodowo, zostały im złożone propozycje wyjazdu do UE. Wiemy, ile płacą: po 5,5 tys. dol. od osoby. Mamy rodzinę, która mówi, że zapłacili 40 tys. dol.”.

Dlaczego ludzie legalnie mieszkający od lat w Rosji, relatywnie bogaci, chcą na Zachód? Minister Kamiński nie wyjaśnił, ale można się domyślić: to szpiedzy Putina. Tylko dlaczego idą przez zieloną granicę, narażając na zatrzymanie i odepchnięcie, zamiast załatwić sobie wizę w polskiej ambasadzie lub kupić mocne papiery? Za 40 tys. dol. bardzo mocne nawet. Tak to w cudowny sposób zniknął problem humanitarny.

„Trwa napór na wschodnią granicę”

Ten sielankowy obraz pikniku na polskiej granicy mógłby zrelaksować słuchaczy do tej pory przekonanych o konieczności „obrony granic” i podważyć sensowność wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, dlatego była też retoryka wojenna. A więc „trwa napór na naszą granicę”. W ciągu ostatniej doby przekroczyły ją 152 osoby, a od początku stanu wyjątkowego było 477 takich prób. Ponieważ straż stosuje metodę odpychania (pushback).

Premier Mateusz Morawiecki: „Wprowadziliśmy stan wyjątkowy, żeby plan wydarzeń nie był prowadzony według scenariusza z zagranicy, z Białorusi”. A więc „scenariusz pisany cyrylicą”. Do tego premier stwierdził złowieszczo, że „słyszane są na granicy nieodległe wybuchy” w związku z manewrami Zapad. A więc wróg u bram. I dodał, że to „atak na wschodnią granicę Unii Europejskiej”.

Po czym dramatycznie zawołał pod adresem opozycji: „Na Boga miłego! Wszyscy powinniśmy chronić polskiej granicy. Nikt nie powinien wspierać prowokacji na wschodniej granicy. Trzeba chronić ludność miejscową i wszystkich obywateli Polski przed nielegalną emigracją”. Czyli prawdopodobnie po wprowadzeniu stanu wyjątkowego uchodźcy, którzy dotąd prosili miejscowych o jedzenie i za nie płacili, przeistoczyli się w terrorystów, którzy jedzenie wymuszają groźbą.

„10 tys. migrantów szturmuje” naszą granicę – padło na konferencji. W 2007 r. złożono w Polsce 10 048 wniosków o status uchodźcy. Ponad 10 tys. także w 2010 r. Zaś w 2013 ponad 15 tys. Czy ktoś słyszał wtedy o „fali” i bił na alarm? Czy wprowadzano stan wyjątkowy?

Białoruś nie jest „krajem bezpiecznym”

Premier Morawiecki na konferencji oświadczył, że uchodźcy powinni składać wniosek o azyl na terenie Białorusi, bo Białoruś jest krajem bezpiecznym. Dowód: jest stroną konwencji genewskiej o uchodźcach. Chiny też są sygnatariuszem tej konwencji. A w sierpniu 2020 r. Trybunał Praw Człowieka w sprawie trzech skarg czeczeńskich o odmowę przyjęcia przez straż graniczną wniosków o status uchodźcy stwierdził, że Białoruś nie jest „państwem bezpiecznym”, bo w praktyce procedura azylowa tam nie działa i uchodźcy wydalani są bezpośrednio do krajów, gdzie grożą im tortury.

Konferencja była preludium do głosowania w Sejmie nad odrzuceniem stanu wyjątkowego. Miała wzbudzić poczucie rosnącego zagrożenia i presję „Polek i Polaków”, by wszystkie polityczne siły zgodnie zagłosowały za bezpieczeństwem, przeciw zagrożeniu ludźmi podstawianymi „w busach z przyciemnionymi szybami”, ochranianymi przez „zamaskowanych, uzbrojonych ludzi”. Jeśli ktoś z opozycji zagłosuje przeciw „obronie Polek i Polaków”, będzie „wspierać prowokację” Łukaszenki i Putina. I godzić w bezpieczeństwo Polski. „Lista hańby” posłów, którzy głosowali przeciwko stanowi wyjątkowemu, będzie tygodniami odczytywana w „Wiadomościach” TVP.

