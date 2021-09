Nasz własny Zapad: polityczny. Zachód nie będzie umierał za Warszawę

Rosyjskie tanki zjeżdżają z poligonów. Wojna z Zachodem nie wybuchła, ale została przećwiczona. Polskie władze też ostatnio ćwiczyły wojnę z Zachodem i też wycofują ciężką artylerię. Politycy PiS w pewnym sensie wykonali część wrogiej roboty za Putina.

O takiej pomocy Rosja mogła tylko marzyć. Gdy 200 tys. jej żołnierzy na kilkudziesięciu poligonach szykowało się do końcowych scen starannie wyreżyserowanego spektaklu „Wielka wojna z NATO”, na scenie bocznej zaczęło się przedstawienie dziwne, straszne i śmieszne zarazem. Oto kraj będący regionalną podporą sojuszu wojskowego, a jednocześnie liczący na jego pomoc, dokładnie w chwili, gdy Rosja wzięła go na ćwiczebny celownik i pokazuje, co zrobi, jeśli zdecyduje się na atak, zaczął ustami czołowych polityków rządzącego obozu snuć opowieść o wychodzeniu z zachodnich struktur i oskarżać je o okupację kraju.