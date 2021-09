Donald Tusk w Płońsku: PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii

Wprowadźmy do konstytucji zapis mówiący, że wyjście z Unii będzie możliwe tylko po uzyskaniu większości dwóch trzecich głosów w Sejmie – powiedział Donald Tusk Jarosławowi Kaczyńskiemu w swoim przemówieniu na konwencji PO w Płońsku.

Donald Tusk nie przedstawił w sobotę wizji na przyszłość ani nawet zalążka programu. Ale wskazał coś, co dla partii w rywalizacji z PiS jest – przynajmniej na tym etapie – ważniejsze: oś sporu. Wykorzystał niemądre słowa Ryszarda Terleckiego o możliwym wyjściu Polski z Unii, by podzielić scenę polityczną na dwie części: antyunijny PiS i prounijną Platformę. A nawet więcej – PiS, który chce Polskę z Unii wyprowadzić, i Platformę, dla której obecność Polski w Unii jest jedną z najważniejszych wartości. To oś, która dla PO może być bardzo korzystna, jeśli uda się wykorzystać niepokój Polaków o przyszłość Polski we wspólnocie. Oś, której Platforma od dawna nie umiała zgrabnie zarysować i która może dać partii sporo politycznego paliwa. Rzecz jasna, PO oskarża PiS o dążenie do polexitu nie od dziś. Teraz jednak temat za sprawą wzmożenia konfliktów rządu z Unią i słów Terleckiego może wybrzmieć głośno i zagrać na emocjach wyborców.

Cel PO: silna prowincja i samorządy

Szef PO wskazał też obszar, w którym partia musi pracować najpilniej – to polska prowincja. Tusk wezwał działaczy, by potrafili wykazać się empatią – wysłuchać i zrozumieć, czym żyją ludzie w mniejszych miastach, takich jak Nakło, Goleniów czy Olecko. Podkreślił, że aby w tego typu miejscowościach ludzie chcieli żyć, pracować i rozwijać się, musi tam być dostęp do dobrej edukacji, służby zdrowia i sprawnych instytucji publicznych. Zaś do tego potrzebne są silne samorządy, w których niezależność stara się uderzać PiS.

Skupiając się na małych miastach, Tusk dość zgrabnie połączył największą słabość Platformy z jej jedną z istotniejszych sił. Bo silna samorządowo i wzywająca do decentralizacji władzy PO ma niskie poparcie na prowincji. Wzmocnienie notowań w małych miastach jest wyzwaniem, którego partia nie jest w stanie dźwignąć od lat. A jednocześnie jest to warunek konieczny, by przejąć władzę. I PO, która w mniejszych miastach potrafi rządzić, powinna umieć zdobyć tam wyborców.

PO, czyli pełna odpowiedzialność

Nagrodą za polityczną działalność ma być według Tuska nie popularność czy liczba lajków w mediach społecznościowych. Nagrodą ma być wygrana w wyborach. Ale, aby rządzić, partia musi pamiętać, że rozwinięciem skrótu PO jest nie tylko Platforma Obywatelska, ale też „pełna odpowiedzialność” – pouczał słuchaczy przewodniczący.

– Kiedy działacie lub mówicie publicznie choćby jedno słowo, pamiętajcie, że Polacy oczekują od Was powagi, odpowiedzialności i czułości. Gdy Polacy słyszą słowo granica, myślą o bezpieczeństwie, trzymają kciuki za naszą straż graniczną – mówił.

Tusk odnosił się do niedawnej gonitwy posła Franka Sterczewskiego z funkcjonariuszami straży granicznej przy granicy z Białorusią. A także do słów Sławomira Nitrasa z Campusu Polska, który mówił o konieczności „opiłowania katolików z przywilejów”. Przypomniał, że przeciwnikiem Platformy nie są instytucje, tylko zła władza, która te instytucje niszczy.

Przytyki i pouczenia. Dziwne przemówienie Tuska?

Miejscami przemówienie Tuska było zaskakujące – jak choćby właśnie w momentach jawnego strofowania Sterczewskego czy Nitrasa. Ale też, gdy otwarcie pouczał działaczy, jak ma wyglądać „robienie polityki” – działania mają być oparte na zgodności serca, umysłu i badań – trochę jakby to, co wychodzi z badań społecznych, miałoby być nadrzędne wobec kierunku ideowego ustalonego wewnątrz partii. Przestrzegał, by nie działać wbrew temu, co czuje większość Polaków.

W przemówieniu Tuska pełno było przytyków wobec czołowych polityków PiS. Szef PO przypomniał, że podobnie jak Mateusz Morawiecki nie potrafił niedawno podać ceny bochenka chleba, w 2007 r. ten sam problem miał Jarosław Kaczyński podczas telewizyjnej debaty z Tuskiem. – Gdy politycy PiS kończą rządy, to nie potrafią zapamiętać cen – kpił z mównicy. Działacze PO byli zachwyceni. Ale – jak mówili po konwencji – najbardziej ucieszył ich fakt, że wreszcie mają przewodniczącego, przy którym są w stanie uwierzyć, że rządy PiS się rzeczywiście kończą.

