W każdym kraju mamy polityków zwalczających Unię i gadających rzeczy obrzydliwe, wręcz haniebne. Ale pozostają zwykle na marginesie, jak egzotyczne ptaki. W Polsce to inny casus.

Mieliśmy wysyp antyunijnych wypowiedzi, prawdziwe szczucie na Unię w wykonaniu czołowych polityków partii rządzącej Polską. Próbka – Ryszard Terlecki: „Musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, (…) ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność, i coś, co organiczny nasz rozwój”.