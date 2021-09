KO silniejsza w sondażach, ale opozycja słabsza

Po powrocie Donalda Tuska poparcie dla Koalicji Obywatelskiej najpierw skoczyło w górę, a potem ustabilizowało się na wysokim poziomie 27 proc. Ale to PiS po wyborach byłby bliżej stworzenia rządu.

Lipcowy powrót Donalda Tuska na polską scenę polityczną miał natychmiastowy wpływ na poparcie dla partii. Koalicja Obywatelska szybko wyprzedziła Polskę 2050 Szymona Hołowni , rosnąc z zaledwie 12 proc. na początku czerwca do 27 proc. na początku sierpnia i odzyskując pozycję drugiej pod względem popularności formacji, podczas gdy poparcie dla Polski 2050 gwałtownie spadło z 24 proc. do 16 proc.

I rzeczywiście najnowsze dane z sondaży wskazują na powrót „zwykłej polityki”. Poparcie dla KO jest stabilne i utrzymuje się na poziomie ok. 27 proc. w sierpniu, chociaż ostatnie sondaże sugerują, że może zacząć lekko spadać. Jednocześnie poparcie dla Polski 2050 spadło w sierpniu o kolejnych 5 pkt. proc. do 11 proc. w chwili obecnej.

Najświeższe zmiany w sondażach należy traktować jako tymczasowe, ale jeśli trendy okazują się bardziej stabilne, oznacza to powrót do dwupartyjnej dynamiki sprzed półtora roku, która została zakłócona pojawieniem się Polski 2050 w następstwie wyborów prezydenckich. Hipotezę tę wydaje się potwierdzać lekki wzrost poparcia dla PiS w ciągu ostatnich kilku tygodni z 35 do 37 proc.

Mariusz Janicki: Paradoksy i przesądy opozycji

Opozycji trudniej byłoby znaleźć większość

Choć KO najbardziej skorzystała na upadku Polski 2050, to zepchnięcie ruchu Hołowni do statusu mniejszej partii może spowodować niepożądane konsekwencje. Przynajmniej część wyborców Polski 2050 to bowiem byli zwolennicy PiS, których można będzie przekonać do powrotu do swojej poprzedniej partii – jeśli Polska 2050 nie stanowi już realnej alternatywy.

Mniejsze formacje pozostają odporne na te zmiany. Lewica i Konfederacja mają po 8 proc. poparcia, PSL jest tuż poniżej progu wyborczego na 4 proc. Te liczby nie zmieniają się znacząco od początku roku.