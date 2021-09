Kaczyński i jego ludzie stoją na czerwonej linii. Wrzutki o polexicie Brukseli nie złamią

Bruksela z dystansem podchodzi do najnowszych debat polexitowych w Polsce. Spór o wykonywanie przez Warszawę lipcowych orzeczeń TSUE zaszedł tak daleko, że straszak eurosceptycyzmu nie pomoże PiS. Co nie oznacza, że potem Bruksela nie będzie dążyć do deeskalacji.

Ostrzeżenia, że stanowcze działania Komisji Europejskiej wobec obecnych władz w sprawie praworządności doprowadzą do wzrostu nastrojów eurosceptycznych czy wręcz antyunijnych, wysyłano z Warszawy w stronę Brukseli już wcześniej. Przede wszystkim w 2018 r. – w zakulisowych rozmowach między współpracownikami ówczesnego szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera oraz wysłannikami Nowogrodzkiej, czyli Adamem Bielanem.