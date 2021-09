Od blisko roku obserwujemy wyraźną sondażową przewagę opozycji. Dziś możliwa jest nowa większość pozwalająca stworzyć rząd, ale nie dająca szans na odrzucenie weta prezydenckiego.

Dla przyszłości politycznej Polski decydujący może się okazać nie tylko moment, ale i sposób, w jaki PiS straci władzę. Czy będzie to proces spokojny i pokojowy – jak w przypadku AWS, SLD czy Platformy – czy gwałtowny i naznaczony niepewnością co do reguł przekazania władzy? Ten drugi będzie usprawiedliwiał radykalne postępowanie wobec oddających ster sędziów. Ten pierwszy – sprawi, że bardzo trudno będzie rozpocząć rządy od zapowiadanych dziś rozliczeń. Co więcej, na przeszkodzie może stanąć sejmowa arytmetyka.