Mateusz Morawiecki i śmieszy, i mami. Od tego, czy uda mu się sprzedać Polakom tzw. Polski Ład, zależy jego polityczna przyszłość. Ostatnio uruchomił nawet własny podcast.

W memowym obiegu pojawiły się trzy „nowe frazeologizmy”: „Dogadać się jak Sasin z Czechami” – nic nie załatwić i jeszcze za to zapłacić, „Wyjść jak Obajtek na nieruchomościach” – obłowić się, i „Znać się jak Morawiecki na cenach chleba” – czyli nic nie wiedzieć, ale dużo gadać (za: Sekcja Gimnastyczna, FB). Ten ostatni to nawiązanie do niedawnej rozmowy Mateusza Morawieckiego z „Faktem” i pytania dziennikarki o cenę chleba.