Protest Strajku Kobiet w rocznicę wyroku TK zaostrzającego prawo do aborcji

Aborcja ciężko uszkodzonych płodów jest tak samo dostępna, jak była przed antyaborcyjnym orzeczeniem Trybunału Przyłębskiej. To, co się zmieniło, to wypchnięcie kobiet, ich partnerów i znajomych poza granice prawa. I Polski.