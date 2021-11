Skąd tak wysokie notowania PiS i co ma zrobić opozycja, żeby wygrać

Rozmowa z politologiem Mikołajem Cześnikiem o źródłach sukcesów partii Jarosława Kaczyńskiego, zmianach w polskim społeczeństwie i o tym, co opozycja powinna zrobić, żeby w końcu zwyciężyć.

ŁUKASZ LIPIŃSKI: – Dlaczego PiS utrzymuje wysokie poparcie i wygrywa kolejne wybory? Co wynika z badań, które właśnie pan opublikował razem z Rafałem Miśtą?

MIKOŁAJ CZEŚNIK: – Kluczowe są wybory w 2019 r., kiedy PiS wygrał po raz drugi z rzędu. To drugi w III RP przypadek reelekcji. Z naszych badań wynika, że PiS przedstawił spójną, całościową ofertę dla jakiejś części obywateli i ci obywatele oceniają, że to, co zostało im obiecane w 2015 r., zostało spełnione.