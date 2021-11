Witajcie w Gileadzie. Kolejny pomysł PiS groźny dla kobiet

By lepiej przygotować się do wykonywania swoich zadań, prezes wymyślonego właśnie przez polityków PiS nowego instytutu powinien odbyć kilka podróży studyjnych. Mógłby zacząć od przejętego przez talibów Afganistanu.

PiS chce powołania państwowego urzędu do spraw prokreacji (pod nazwą „Polski Instytut Demografii i Rodziny”). Poseł Bartłomiej Wróblewski, który doprowadził w Trybunale Julii Przyłębskiej do wyroku antyaborcyjnego, a ostatnio próbował zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przygotował już wraz z partyjnymi towarzyszami odpowiedni projekt nowej instytucji z nową i kadencyjną (dwie po siedem lat) fuchą prezesa. Poseł Wróblewski oczywiście nie gwarantuje sobie w ustawie szefostwa – prezes ma być bowiem wybierany w trybie podobnym do wyłaniania szefa IPN.