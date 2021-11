Na Marsz Niepodległości mobilizuje się cała skrajna prawica

Dwie msze w rycie trydenckim, transporty zwolenników z całej Polski, zaopatrzenie pirotechniczne i – po raz pierwszy – dwudniowe „Forum Niepodległości” z udziałem prelegentów z Węgier. Tak wyglądać będzie tegoroczny marsz w Warszawie.

Losy wydarzenia, od lat organizowanego przez Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz, niekwestionowany lider polskiej prawicy pozaparlamentarnej, do ostatniej chwili pozostawały niepewne. Gospodarze imprezy nie zdążyli na czas odnowić statusu ich wydarzenia jako cyklicznego, przez co demonstrację tą samą trasą zgłosiła organizacja 14 Kobiet z Mostu, antyfaszystowska inicjatywa chcąca zablokować działania narodowców. Ostatecznie jednak, po długich przepychankach sądowych i trzech wyrokach, marsz odbędzie się na tej samej trasie, co w poprzednich latach: od ronda Dmowskiego, przez most Poniatowskiego, aż na błonia Stadionu Narodowego.

Stanie się tak pomimo oddalenia przez sąd apelacyjny wniosku prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przywrócenie marszowi statusu wydarzenia cyklicznego. W tym roku w dodatku będzie ono miało charakter uroczystości państwowej, więc władze lokalne mają związane ręce. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł nakazał już prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu zabezpieczenie trasy marszu i usunięcie z niej wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, swoją kontrdemonstrację odwołały też Kobiety z Mostu.

Komunikat stylizowany na odezwę SS

Tegoroczny Marsz odbywać się będzie w atmosferze ogromnych emocji społecznych, czego organizatorzy są doskonale świadomi. Eskalacja kryzysu na granicy, konflikt wokół legalności marszu i zaostrzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości spór z Unią Europejską nie tylko podgrzewają temperaturę sporu w przestrzeni publicznej – na stałe weszły też do repertuaru narodowców. 10 października zorganizowali na stołecznym Podwalu kontrmanifestację wobec prounijnego wiecu opozycji. Wtedy to właśnie Robert Bąkiewicz wykrzykiwał w kierunku tłumu z unijnymi flagami, że „niepodległość nie jest na sprzedaż, niepodległość to jest morze krwi!”.

Pierwsza część tego cytatu kilka dni później stała się oficjalnym hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości. Do ostatniej chwili organizatorzy – inaczej niż w poprzednich latach – czekali z ujawnieniem oficjalnego plakatu imprezy, do sieci wypuścili go we wtorek późnym popołudniem. Poprzednio była to m.in. pięść zaciśnięta wokół różańca czy rycerz wbijający miecz w tęczowe serce. Tym razem to komunikat stylizowany na odezwę SS z czasów okupacji niemieckiej, rzekomo zapowiadającej kary za czyny patriotyczne czy wywieszanie polskich flag w oknach i witrynach sklepów.

Pod odezwą podpisany jest „gen. Tschaskovsky” – w ten sposób narodowcy stawiają znak równości pomiędzy polityką obecnego prezydenta stolicy i działaniami nazistowskiego okupanta z czasów II wojny światowej.

Czytaj także: 1 sierpnia w Warszawie narodowcy zmieszali pamięć z polityką

Pod skrzydłami lefebrystów

Oficjalnie impreza rozpocznie się na rondzie Dmowskiego o godz. 13:00. Dla narodowców dzień zacznie się jednak znacznie wcześniej. O godz. 10:00 w Przeoracie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Wawrze odbędzie się msza św. w intencji ojczyzny. Pod tym adresem swoją siedzibę ma bractwo Piusa X, popularnie zwane lefebrystami. To wspólnota schizmatyczna, od dawna operująca na dalekim marginesie Kościoła Rzymskokatolickiego. Z jego struktur wyrzucił ich Jan Paweł II, dialog z nimi podjął Benedykt XVI, który z kolei mocno wyhamował Franciszek. Lefebryści, religijni ortodoksi, mszę za ojczyznę odprawią w rycie trydenckim, po łacinie.

To nie pierwszy raz, kiedy będą gościć narodowców 11 listopada. Ich msze odbywają się tam od 2019 r. – kiedy narodowcy weszli w konflikt z Archidiecezją Warszawską. Wtedy mszę chcieli przeprowadzić przy pl. Zbawiciela, w samym centrum miasta. Kuria odmówiła, twierdząc, że proboszcz w Zbawicielu został oszukany – prywatna osoba miała zamówić mszę trydencką za ojczyznę, nie mówiąc, że robi to w imieniu całej organizacji. W rewanżu Robert Bąkiewicz atakował metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, mówiąc, że ten łamie prawo kanoniczne, odmawiając narodowcom mszy. Ostatecznie wynieśli się na Wawer i trwają tam do dziś.

W bractwie Piusa X oficjalnie nic jednak nie wiedzą o mszy organizowanej przez narodowców. W rozmowie telefonicznej z „Polityką” jeden z członków bractwa poinformował, że owszem, msza w intencji odzyskania przez Polskę niepodległości się odbędzie, ale nie wiadomo, kto ją zamówił. Nabożeństwo będzie miało miejsce, bo prawie co roku jest na Wawrze taka msza – usłyszeliśmy w Bractwie. Nie będzie też żadnych dodatkowych dekoracji, kościół będzie udekorowany „zgodnie z prawem liturgicznym”. Z kolei rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński potwierdził „Polityce”, że w tym roku narodowcy nie zwrócili się z prośbą do kurii o odprawienie jakiegokolwiek konkretnego nabożeństwa na 11 listopada.

Piotr Pytlakowski: Narodowcy w asyście policji. Odradzają się stare demony

Bractwo Przedmurza suplementem do Straży Narodowej

Wydarzenie na Wawrze to jednak niejedyna msza trydencka, którą jutro z okazji Święta Niepodległości organizują ruchy prawicowe. W dolnym kościele bazyliki św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu na takie nabożeństwo za Ojczyznę zaprasza warszawski oddział Bractwa Przedmurza. To ultrakatolicka organizacja, której nazwa ma nawiązywać „do historycznej misji naszych przodków, którzy wielokrotnie stawali w obronie Świętej Wiary Katolickiej jako przednia straż chrześcijańskiej Europy, ratując cywilizację łacińską przed zalewem pogaństwa i barbarzyństwa”.

Bractwo jest stowarzyszeniem wyłącznie męskim, którego członkowie zwracają się do siebie łacińskimi odpowiednikami swoich polskich imion. Stanowią też suplement do Straży Narodowej, organizacji powołanej przez Bąkiewicza w trakcie Strajku Kobiet do obrony kościołów przed lewicowymi aktywistami. Dom Warszawski Bractwa chwali się na swoim profilu facebookowym, że jego członkowie chronili kościoły św. Krzyża i św. Aleksandra przed „zakłóceniami ze strony aborcjonistów” w czasie demonstracji po śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny w ubiegłą sobotę.

Bractwo pójdzie też w samym Marszu jako element tzw. Bloku Konserwatywnego. To luźna koalicja organizacji radykalnie prawicowych i katolickich fundamentalistów, którzy od kilkunastu dni mobilizują się w sieci przed 11 listopada, deklarując poparcie dla Bąkiewicza i jego inicjatyw. Należą do niej m.in. Instytut im. Hetmana Żółkiewskiego i organizacja Polscy Konserwatyści. Blok Konserwatywny zbiera się w czwartek o 12:30 przed restauracją Sphinx na Alejach Jerozolimskich, po czym dołączy do głównej części Marszu Niepodległości.

Czytaj też: Trzaskowski, Antifa, Soros. Polska prawica na tropie spisków

Sklepy pirotechniczne zadowolone

W tej chwili nie wiadomo, ilu będzie uczestników całej imprezy. Młodzież Wszechpolska organizuje wyjazdy na marsz w swoich oddziałach regionalnych w całym kraju, a komunikacja Marszu Niepodległości w mediach społecznościowych po raz pierwszy prowadzona jest również po angielsku. Możliwe, że pojawią się organizacje radykalnej prawicy z innych krajów, w tym z Węgier.

Środowiska narodowe mobilizują się bardzo wyraźnie – zachęty do uczestnictwa w marszu pojawiają się na grupach i stronach kibicowskich, wpisy organizatorów na Facebooku podawane są dalej przez regionalnych działaczy PiS. Sklepy pirotechniczne z całej Polski, w których narodowcy zaopatrują się przed 11 listopada obficie, relacjonowały krok po kroku na swoich stronach sądową batalię wokół marszu, w większości przypadków bardzo entuzjastycznie reagując na fakt, że impreza się odbędzie.

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Polityka”, policja nie wyklucza scenariusza, w którym w trakcie marszu dojdzie do konfrontacji z funkcjonariuszami lub prowokacji, zwłaszcza w kontekście wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Oddziały prewencji mają wynosić 25 proc. wszystkich służb ochraniających marsz. Problemem jest również fakt, że wielu doświadczonych policjantów, właśnie z prewencji, jest w tej chwili w Kuźnicy Białostockiej, a więc 250 km od stolicy.

Czytaj także: Pogańscy bogowie, maczety i migranci. Kto chce bronić granicy?

Kilkudniowa impreza narodowców

Granica na pewno będzie jednym z głównych – o ile nie głównym – tematem samego Marszu. Od kilku dni Bąkiewicz i inni liderzy narodowców zamieszczają w mediach społecznościowych grafiki poparcia dla działań Straży Granicznej, a obecność i aktywność takich ruchów jak Bractwo Przedmurza, które wręcz swoją nazwą nawiązują do idei obrony katolickiej Polski przed atakiem innowierców ze Wschodu, tylko tę narrację wzmacnia. Mówić o kryzysie migracyjnym Bąkiewicz nie zamierza jednak tylko jutro. Po raz pierwszy bowiem Marsz Niepodległości zostanie przedłużony.

W dniach 12–13 listopada narodowcy organizują Forum Niepodległości: „cykl koncertów, debat i wystaw”, w trakcie którego „idee przyświecające Marszowi Niepodległości” mają wybrzmieć „w jeszcze bardziej doniosłej i kompleksowej formie”. Impreza rozpocznie się w piątek o 12:00, potrwa do soboty wieczorem. W programie są m.in. wystąpienia Krzysztofa Bosaka (o „masowej imigracji”) i Rafała Ziemkiewicza („Strollowana rewolucja”). Swoją prelekcję wygłosi też „ekspert z Węgier”, którego personaliów organizatorzy jednak nie podają. Ma on mówić o „wyjątkowo aktualnym w tych dniach problemie zagrożeń ze strony nielegalnej imigracji”. Węgry, piszą organizatorzy, „przed paroma laty doświadczyły zmasowanego ataku na swoje granice – tak jak ma to miejsce obecnie w Polsce”. Impreza zakończy się pokazem filmu „Zabić Bura”, poświęconemu „ludobójstwu na Afrykanerach w RPA”.

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Roty Marszu Niepodległości zapraszają zwolenników na forum do Pragi Centrum przy ul. Szwedzkiej 2/4. Operatorem tej przestrzeni jest firma FollowTheStep, znana z organizacji koncertów i festiwali muzycznych, m.in. FEST Festival. O tym, że narodowcy organizują tam dwudniową konferencję, firma dowiedziała się jednak od nas. W rozmowie z „Polityką” prezes zarządu FollowTheStep Marcin Szymanowski, wyraźnie zdziwiony pytaniami o imprezę, powiedział, że to „jakaś bzdura” i jego spółka nigdy takiej imprezy nie przygotowywała. Zapowiedział też, że wyda oświadczenie dementujące komunikację narodowców.

Adres i lokalizację forum potwierdził jednak SMS-em Mateusz Marzoch, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Inny wiceprezes stowarzyszenia Witold Tumanowicz początkowo odpowiedział tak samo, jednak skonfrontowany z dystansującą się od narodowców odpowiedzią Szymanowskiego stwierdził, że „musiała najwidoczniej zajść pomyłka”, i całą sprawę zbagatelizował. Kilka minut później oddzwonił, informując, że przez przypadek podano złą nazwę lokalu, bo narodowców gościć będzie „Kultura Wysoka” – choć to inny adres, Szwedzka 2.

Czytaj też: Jak PiS rozgrywa narodowców

Tegoroczny Marsz Niepodległości budzi obawy

Tegoroczny Marsz Niepodległości będzie wyjątkowy – tak mówi sam Bąkiewicz, tak przeczuwają też jego przeciwnicy. Nastroje społeczne są mocno niespokojne, narasta frustracja wywołana nagromadzeniem wielu czynników: śmiercią Izabeli z Pszczyny, galopującą inflacją, nawrotem pandemii koronawirusa. W mediach społecznościowych nietrudno natrafić na wpisy emanujące irytacją na rządzących, momentami nawołujące wręcz do aktów przemocy.

Niepokoi też kwestia obecności – jawnej lub ukrytej – obcych sił na marszu. Spekulacje o infiltrowaniu prawicy przez rosyjskich agentów mnożą się w przestrzeni publicznej od lat, a ewentualna prowokacja czy jakakolwiek eskalacja przemocy na ulicach Warszawy na pewno byłaby w interesie Putina i Łukaszenki, chcących Polskę dalej destabilizować. Pozostaje mieć nadzieję, że wbrew temu, co mówią sami narodowcy, marsz – dosłownie i w przenośni – nie potrwa ani chwili dłużej, niż trwać musi.

Czytaj też: Wyznania polskiego narodowca