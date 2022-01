Immunitet Mariana Banasia, czyli koledzy koledze nocą

Posłowie Zjednoczonej Prawicy poparli wniosek o uchylenie immunitetu swojemu byłemu koledze Marianowi Banasiowi. I choć odwołać prezesa NIK nie jest łatwo, to przecież operacja służy w istocie czemu innemu: ma być ostrzeżeniem dla wszystkich towarzyszy.

Stosunkiem 9 głosów do 7 Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych podpisała się pod wnioskiem Prokuratora Generalnego (w rzeczywistości pismo sygnował jego zastępca, co zdaniem niektórych jest wadą formalną) o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli.

Sam Banaś zwrócił nadto uwagę, że pisma zawiadamiające o terminie planowanego na środę o godz. 9:00 posiedzenia komisji wpłynęły mailem do jego sekretariatu we wtorek „o godzinie 22:30 i 22:37”, a więc de facto w poprzedzającą je noc. I skomentował to na komunikatorze społecznościowym frazą: „Powtórka z historii. Nocna Zmiana”, co ma być zapewne odwołaniem do symbolicznego w jego byłym środowisku politycznym wydarzenia, czyli usunięcia z funkcji premiera Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 r.

Co ws. Banasia zrobi Sejm

Tak czy tak, teraz sprawą prezesa NIK zajmie się Sejm. Aby Marian Banaś – jak chce Prokurator Generalny – mógł zostać postawiony przed sądem, potrzeba uchwały podjętej bezwzględną większością ustawowej liczby posłów (art. 18c p.9 Ustawy o NIK). Już to nie będzie proste, a na dodatek przebieg posiedzenie plenarnego w tej kwestii może przynieść różne nowe wątki – i dlatego marszałek Witek czy wicemarszałek Terlecki spróbują zapewne procedurę maksymalnie przyspieszyć i uprościć.

Rewelacje może też przynieść ewentualny proces prezesa NIK. A dotyczyć one mogą także spraw niezwiązanych ze stawianymi mu przez prokuraturę zarzutami podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i unikania płacenia podatków. Z ławy oskarżonych Marian Banaś może bowiem bronić się, oskarżając innych – także tych, którzy chcą go na niej posadzić.

I wreszcie dopiero gdyby sąd wydał wyrok skazujący, a ten się uprawomocnił, Sejm mógłby odwołać Mariana Banasia z funkcji szefa NIK – na dodatek potrzebna byłaby do tego bezwzględna większość głosów i zgoda Senatu (art. 17 i 14 Ustawy o NIK).

Chodzi o zastraszenie własnego obozu

Stawianie zarzutów prezesowi NIK służy jednak oczywiście czemu innemu: ma być sygnałem, ostrzeżeniem, a w istocie groźbą ze strony władzy i partii skierowaną do własnych funkcjonariuszy i ludzi swojego obozu. Otóż Marian Banaś kiedyś uchodził w swoim środowisku za wzór cnót wszelakich. Teraz traktowany jest jak przestępca, a w podtekście, co najważniejsze, jak zdrajca. Jego losy mają pokazać, że nawet ludzie z zasługami i – zdawałoby się – niepodważalną pozycją, mogą zostać zniszczeni, a przynajmniej bezpardonowo nękani, jeśli tylko wykażą choćby najdrobniejszą niesubordynację. A Banaś na dodatek, korzystając ze swojego urzędu i poufnej wiedzy z dawnych czasów, mimo wszystko usiłuje walczyć i uderza w newralgiczne miejsca państwa PiS, czyli systemu, który sam współtworzył. Tym samym jednak szczególnie się swoim ekstowarzyszom naraża.

Trzeba go więc nękać tak, by wiadomo było, co czeka zdrajców. Zwłaszcza tych butnych i niewdzięcznych.