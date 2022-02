Czas Ziobry

W latach minionych różni komentatorzy nieraz ogłaszali, że być może PiS znalazł się w opałach i wkroczył na ścieżkę, którą się maszeruje ku rozpadowi bądź podziałowi. Bywałem wobec takich przewidywań sceptyczny, ale teraz, proszę! Wszystko wskazuje na to, że są mocne przesłanki do podziału w PiS, ale nikt go nie wieści, mimo że sytuacja w tej partii jest naprawdę poważna. Okazało się to, gdy w głosowaniu nad ustawą zwaną lex Kaczyński – albo wdzięcznie lex konfident – tylko dwie trzecie klubu głosowało za projektem popieranym osobiście przez pana prezesa.