Żydzi z Ukrainy w Polsce. Dla wielu z nich to nie pierwsza wojna

Przed wojną w Ukrainie uciekają też Żydzi, dla których rosyjska „denazyfikacja” jest wymownym przeinaczeniem historii. Polskie organizacje żydowskie połączyły siły, by pomóc jak największej liczbie uchodźców – bez względu na ich pochodzenie czy wyznanie.

Dniepr, miasto w środkowej Ukrainie. Gdy Alina Tieplitskaja usłyszała, że jest wojna, w pierwszym odruchu okleiła okna taśmą. Tak to zapamiętała z lekcji w sowieckiej szkole: gdy lecą bomby, trzeba wzmocnić szyby, żeby nie wypadły. Później nie było już czasu na myślenie o prozaicznych sprawach. Jako dyrektorka Federacji Żydowskich Organizacji w Ukrainie, jednej z największych w kraju, miała pełne ręce roboty: pomagała na miejscu, rozsyłała prezenty purimowe, przyjmowała ludzi, głównie z Charkowa, którzy docierali setkami dziennie. Opowiadali straszne rzeczy o wojnie: – Mówili, że najpierw u nich, a za chwilę u nas będzie tak samo. Nie mogliśmy dłużej czekać – opowiada. W Dnieprze takich śladów wojny jeszcze nie było, choć dało się usłyszeć ostrzał pobliskiego lotniska.

Gdy zapadła decyzja o wyjeździe, Alina chodziła bezradnie po domu, zastanawiając się, co zabrać. Mąż był lepiej zorganizowany, wcześniej uciekał przed wojną w Gruzji. Nie czują się Ukraińcami. Ona mówi o sobie: – Jestem Żydówką mieszkającą w Ukrainie. On: – Jestem Gruzinem mieszkającym w Ukrainie. Niektórzy nadal pamiętają, że podczas II wojny światowej część Ukraińców pomagała Niemcom mordować Żydów.

W Dnieprze przed rosyjską napaścią mieszkało ok. 60 tys. Żydów, więcej tylko w Kijowie (ok. 100 tys.). Szacuje się, że w całym kraju jest, było ich pół miliona.

6 marca Alina i mąż z dwójką nastoletnich dzieci wyjechali autokarem ku Mołdawii. Podróż, która zwykle zajmuje dziesięć godzin, trwała ponad dwa dni, mordęga. Stamtąd już samochodem zabrano ich do Polski. Trafili pod opiekę Chabadu, podobnie jak inni ortodoksyjni Żydzi z Ukrainy mieszkają w hotelu na obrzeżach Warszawy. Przewinęło się tutaj już ponad tysiąc osób. Część wyjechała na Zachód, niektórzy do Izraela, ok. 60 osób zostało – mają nadzieję, że wkrótce wrócą do domu.

Żyd, nie-Żyd

Noclegi dla uchodźców zapewniają w Polsce różne organizacje żydowskie. Na przykład w stolicy, Lublinie i Kazimierzu Dolnym nad Wisłą to przede wszystkim Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie i Joint Distribution Committee. A pomagają zorganizowane w rodzaj sieci: European Jewish Congress, JCC Warszawa, AJC Central Europe, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, szkoła podstawowa Lauder-Morasha, prywatne liceum im. Zuzanny Ginczanki, Hillel Warszawa, fundacja Puszke, Makabi Warszawa, JCC Krakow i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów (TSKŻ).

Organizacje skrzyknęły się i zawiązały pomocową sieć, działają ramię w ramię. – Pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie i wyznanie. Podjęliśmy taką decyzję w pierwszych dniach wojny, gdy stworzyliśmy sztab kryzysowy, a nasi wolontariusze zaczęli odbierać telefony z prośbami o wsparcie od ukraińskich obywateli – Żydów i osób bez żydowskiego pochodzenia. Nikomu nie można odmówić pomocy. Najważniejszy jest po prostu człowiek, który ucieka przed wojną, cierpieniem i śmiercią – mówi Lesław Piszewski, przewodniczący zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Subtelną próbą dotarcia konkretnie do Żydów były naprędce wykonane ulotki z symbolami, numerem gorącej linii i napisem „Chesed” po hebrajsku, popularnej w Ukrainie żydowskiej organizacji pomocowej – trafiły na granicę i dworce. I do różnych potrzebujących. Z początku uchodźców kierowano do należącego do Gminy hotelu Ilan w Kazimierzu (przy synagodze jest sześć pokojów) i kupionej niedawno przez nią willi. Później udało się dogadać z TSKŻ, które ma w Śródborowie swój ośrodek – wymaga wprawdzie remontu, ale 57 łóżek było na wagę złota. Hotel zapełnił się w kilka dni, a do pracy zatrudniono samych uchodźców w ramach dodatkowej pomocy. Kilka hoteli, głównie za pieniądze Jointu, wynajęto w Warszawie i Łodzi, a JCC Krakow pokrył koszty noclegu dla ponad 4 tys. osób, w tej zapewnia całodzienne utrzymanie i noclegi dla prawie 300, Żydów i nie-Żydów. Do tej pory na pomoc przeznaczył ponad milion złotych. – Pomagamy wszystkim uchodźcom z Ukrainy. Osoby z żydowskim pochodzeniem to niewielki procent – mówi Jonathan Ornstein, dyrektor wykonawczy JCC Krakow.



Nad wejściem do siedziby JCC Krakow na co dzień wisi hasło: „Budujemy żydowską przyszłość w Krakowie”. Już pierwszego dnia wojny na dużym niebiesko-żółtym banerze pojawił się napis po ukraińsku: „Witamy”. Budynek natychmiast stał się centrum dystrybucji pomocy, otwartym przez siedem dni w tygodniu po 12 godzin. Po jedzenie, zabawki, ubrania, środki higieniczne zgłasza się ok. 500 osób – do tej pory skorzystało ok. 20 tys. Sieć organizuje też transporty do szpitali i z Ukrainy, w pięciu miejscach w Krakowie dzięki jej funduszom zatrudniono 12 mówiących po ukraińsku psychologów. Organizacja zatrudnia czworo uchodźców z Ukrainy, wolontariusze są też na granicy. Jonathan Ornstein w trakcie naszej rozmowy odbiera telefon i mówi z satysfakcją: – Potwierdzone, wysyłamy do Buczy dziesięć palet z makaronem, ryżem, konserwami, zupami instant, konserwami rybnymi...

Ocaleni z Holokaustu znowu muszą uciekać

Innym razem JCC organizuje wylot z Krakowa dla ocalonej z Holokaustu Margaryty Zatucznej. Pochodzi z Charkowa, jedzie do rodziny w USA. Materiał o 82-latce wyemitowała stacja CNN. Jej historia jest niezwykła. Po wkroczeniu Niemiec do Charkowa w październiku 1941 r. fabryka turbin, w której pracował ojciec niespełna dwuletniej Margaryty, została ewakuowana na Ural. Tam przestawiła się na produkcję pocisków i naprawę czołgów. Rodzina uratowała się w ostatniej chwili. Szacuje się, że z rąk Niemców w Charkowie zginęło 16 tys. Żydów, ich szczątki spoczywają w masowym grobie w Drobyckim Jarze pod miastem. To tam 26 marca spadła rosyjska rakieta, wyginając dwa stalowe ramiona pomnika pamięci ofiar Holokaustu. Rosjanie symbolicznie kolejny raz zadali kłam idei rzekomej „denazyfikacji” Ukrainy.

Margaryta z rodziną wróciła do Charkowa po wyzwoleniu miasta przez Armię Czerwoną w 1943 r. Została inżynierem, urodziła syna. Z drugim mężem, Walerijem, przeżyła kilkadziesiąt lat. Słabł ostatnio, a jego stan pogorszył się, kiedy wybuch wybił szyby w całym mieszkaniu. Zmarł 20 marca, ale nie udało się go pochować, jego ciało nadal jest w kostnicy. Pani Margaryta dzięki staraniom JCC dotarła najpierw do Lwowa, a następnie karetką do Krakowa. Samo wydostanie jej z ostrzeliwanego miasta było nie lada wyzwaniem, z budynku trzeba było wynieść ją na noszach. – Mimo strasznych przeżyć jest pełna optymizmu – opowiada Ornstein. W Krakowie powitano ją kwiatami. Już jest z bratem w New Jersey.