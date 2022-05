Czy Polsce potrzebny jest ambasador Rosji?

Nasz rząd już dawno powinien uciszyć rosyjskiego ambasadora w Warszawie, który prowadzi antypolską propagandę i używa języka wobec Polski pogardliwego. Ale utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją trzeba – z powodów praktycznych i w naszym własnym interesie przyszłości, choć jej nie znamy.

Oblanie ambasadora Rosji czerwoną farbą – niezależnie od szczerej ukraińskiej intencji czy wykorzystania incydentu przez rosyjską propagandę – wywołało pytania: po co w ogóle utrzymujemy stosunki dyplomatyczne z Rosją i czy nie należy tego akurat dyplomaty wydalić z naszego kraju. Można się tu powoływać na historię i praktykę stosunków międzynarodowych w ogóle, bo wiadomo, że państwa zawsze próbują utrzymać stosunki dyplomatyczne, nawet jeśli o partnerach mają zdanie najgorsze. Polska utrzymywała i utrzymuje stosunki dyplomatyczne z dyktaturami, na przykład z Koreą Północną. Z wielu względów jest to użyteczne, choć trudne do oceny w kategoriach moralnych.

Kryterium ukraińskie

Dziś jednak trzeba przyjąć zupełnie inne kryterium postępowania. Jedyne podyktowane tragedią ukraińską. Polska nie powinna czynić niczego, co mogłoby Ukrainie zaszkodzić i utrudnić jej i tak trudną sytuację. Spójrzmy, jak postępowała sama Ukraina. Mimo że była w stanie wojny z Rosją już w 2014 r., wciąż utrzymywała z nią stosunki dyplomatyczne: widocznie jest to i było potrzebne. Utrzymuje stosunki, choć ma nieporównanie poważniejsze powody do ich zerwania; sytuacji Polski i Ukrainy w tej sprawie nawet nie ma co porównywać. Czy zerwanie Warszawy z Moskwą służyłoby rozwiązaniu konfliktu? Na pewno Ukrainie w niczym nie pomoże.

Państwa, nawet wojujące ze sobą, utrzymują jakieś kanały kontaktów. Nawet w toku II wojny światowej alianci w pewnym momencie nasilili tajne kontakty z Niemcami – szukając osób, które mogłyby przekazać Hitlerowi ich stanowisko i wpłynąć na przebieg wojny. Podejmuje się takie próby za pośrednictwem wywiadów (niewiele z tego wyszło, ale to inna sprawa). Zresztą zwykle w sprawach stosunków – nawet skomplikowanych i wrogich – łatwo coś rozbić, a dużo trudniej potem naprawić.

Co robi ambasador

Wróćmy do rosyjskiego ambasadora. To postać, tak jak jego mocodawcy, negatywna. Od długiego czasu jego wypowiedzi zdradzają pogardliwy, szkodliwy i propagandowy stosunek do naszego kraju. Posługuje się w swych oświadczeniach niewłaściwym, kłamliwym językiem. Nasze MSZ dawno już powinno zwrócić mu na to uwagę i zapewne dawno należało energiczniej interweniować. Prawdopodobnie do kontaktów dyplomatycznych wystarczyłby dyplomata na niższym szczeblu.

Jednakże nie wiem, czy zalecałbym obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Rosją. Rosja oczywiście natychmiast pożegnałaby naszego ambasadora. Trzeba by najpierw dobrze zbadać, czy skórka warta jest wyprawki. Rola ambasadora polega również na wspieraniu naszych rodaków żyjących w Rosji. To ważne zadanie, choć nie wiem, jakie są dziś możliwości działania polskiego ambasadora w Moskwie. Ambasador służy władzom wiedzą ekspercką, tłumaczy okoliczności wpływające na proces decyzyjny, opisuje atmosferę, w której podejmowano decyzje, jak również stara się ocenić stan emocjonalny polityków, ich przekonania czy nawyki. Znów nie wiem, jakie tu nasz ambasador ma możliwości działania. Decyzję o obniżeniu rangi stosunków trzeba by podejmować na podstawie opinii najbardziej zainteresowanych osób.

W normalnych czasach i z cywilizowanymi partnerami ambasadorzy upowszechniają w społeczeństwach wiedzę o wzajemnych stosunkach, o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. Utrzymują kontakty ze środowiskami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi. Wobec dzisiejszej faszystowskiej propagandy Kremla to zadanie nierealne. Dziś rosyjski sąsiad jest naszym wrogiem, otwarcie nam grozi i nas szkaluje. Takie czasy.

