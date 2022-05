Planowano rakietowe kły, ma być paszcza. Warszawa staje do wyścigu zbrojeń w regionie?

Lcpl. Nicholas Guevara / Us Marine / Forum

MON ogłosił gigantyczny zakup uzbrojenia. Siła ognia i zdolność odstraszania polskiej armii mają wzrosnąć lawinowo. Koszty też, ale tym razem ma to być również inwestycja w rodzimy przemysł. Jeśli jest to już wyścig zbrojeń – a takich w regionie nie było nigdy – to wywołany i zawiniony przez Rosję.