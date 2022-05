Wyrok na Ewę Siedlecką uchylony. „Ocalały standardy dziennikarskie”

Ewa Siedlecka nie będzie musiała płacić grzywny w wysokości 3 tys. zł, którą nałożył na nią sąd I instancji za rzekome pomówienie sędziów związanych z władzą.

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wyrok wydany na Ewę Siedlecką. Dziennikarka „Polityki” przegrała w pierwszej instancji sprawę o pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania. Prywatny akt oskarżenia przeciwko niej złożyli Maciej Nawacki, sędzia oraz członek neo-KRS, oraz Konrad Wytrykowski, sędzia Izby Dyscyplinarnej. Powód? Trzy felietony i komentarz z sierpnia i września 2019 r., w których – powołując się na inne media – powiązała ich z grupą hejtującą niezależnych sędziów. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (sędzia Michał Kowalski) uznał dziennikarkę winną przestępstwa i skazał ją na grzywnę 3 tys. zł. Wyrok zapadł 24 listopada ub.r. Siedlecka złożyła apelację.

„To sygnał dla innych dziennikarzy: bójcie się”

Felietony autorki „Polityki” dotyczyły tzw. afery hejterskiej. Przypomnijmy: chodzi o nagonkę na sędziów wydających postanowienia i wyroki nie po myśli władzy bądź krytykujących tzw. reformę sądownictwa. Odpowiedzialni za nią byli sędziowie związani z resortem sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którzy szerzyli w mediach społecznościowych i poprzez maile nienawistne i oszczercze komentarze oraz kłamliwe treści na temat życia prywatnego atakowanych sędziów. Były też przypadki upubliczniania adresów i innych wrażliwych danych.

Ewa Siedlecka komentowała tę sprawę w tekstach:

(1) KRS uprała brudy w sprawie afery hejterskiej,

(2), Miecz Damoklesa, czyli władza nad władzą,

(3) Autokontrola, czyli kasta sprawdza kastę.

Ostatnia rozprawa przed wydaniem wyroku odbyła się w poniedziałek 23 maja. Strony wygłosiły na niej mowy końcowe. Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik dziennikarki, jak relacjonowało OKO.Press, przypomniał, że zgodnie ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ochrona dobrego imienia osób piastujących funkcje publiczne jest węższa. Stwierdził też, że art. 212 kodeksu karnego, czyli zniesławienie, o które oskarżona została Siedlecka, wykorzystywany jest w celu represji. Oskarżyciele mogli dochodzić swoich praw w procedurze cywilnej (ochrona dóbr osobistych) albo na gruncie prawa prasowego. Zdecydowali się jednak na kontrowersyjny przepis od dawna krytykowany przez fundacje zajmujące się wolnością słowa. „To sygnał dla innych dziennikarzy: bójcie się” – uznał obrońca. „Jeżeli Siedlecką możemy dopaść, to i was”.

Z kolei obrończyni Beata Czechowicz argumentowała, że skazanie Ewy Siedleckiej będzie sygnałem dla społeczeństwa, że zachowanie oskarżycieli, które opisały media, jest akceptowalne. „W sprawie afery jedynymi zabierającymi głos są właściwie dziennikarze. Nie widzi w tym problemu KRS, rzecznicy dyscyplinarni ani najwyraźniej prokuratura” – tłumaczyła.

Sędziowie Maciej Nawacki i Konrad Wytrykowski natomiast postawili się w roli ofiar dyskredytowanych m.in. z powodu felietonów Siedleckiej. Niesłusznie, jak twierdzą, bo jedyne, co można im zarzucić, to „stanie na straży sprawiedliwości” i udział w procesie zmian w sądownictwie, by było „bardziej uczciwie i transparentnie”.

Dobry wyrok dla wolności słowa

Sędzia Iwona Konopka uznała w piątek 27 maja, że redaktor Siedlecka miała prawo korzystać z artykułów innych mediów i na ich podstawie stworzyć własną opinię. Mimo że w jednym z nich znalazła się informacja powielona przez Siedlecką, która zdaniem sądu była nadmiarowa, to czyn dziennikarki miał niską szkodliwość społeczną. Uznała też, że tzw. afera hejterska jako fakt medialny wywołała słuszne oburzenie społeczne, a rekcja prasy była stosowna.

– To dobry wyrok dla wolności słowa w Polsce – powiedziała po ogłoszeniu wyroku Ewa Siedlecka. – Dzięki niemu ocalały standardy dziennikarskie. Sąd uznał, że dziennikarze mają prawo korzystać z wiedzy pochodzącej z przestrzeni publicznej. Wyrok sądu I instancji to podważał, wprowadzając efekt mrożący dla dziennikarzy. Co prawda, afera hejterska nie została wyjaśniona, sąd nie chciał dochodzić prawdy w tej sprawie, ale myślę, że i na to przyjdzie czas.

Wyrok sądu okręgowego jest prawomocny. Oskarżyciele nie mają prawa się od niego odwołać, mogą jedynie wnieść o kasację do Sądu Najwyższego.