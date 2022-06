Kaczyński zrobił przegląd swoich wojsk. Teraz wyjdzie w pole

Wniosek, że konwencja w Markach okazała się porażką PiS i świadectwem, że rządzący nie mają już nic nowego do powiedzenia, że się do cna wypalili i pogodzili z porażką, wydaje się jednak przedwczesny.

Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy; to nie jest hasło, to jest objazd kraju. Stara, wypróbowana metoda – tak swoje przemówienie na konwencji PiS w podwarszawskich Markach zakończył Jarosław Kaczyński.

Mowa prezesa była jedynym punktem programu tej imprezy. Mateusz Morawiecki został obsadzony w roli dekoracji, podobnie jak inni prominenci PiS oklaskujący Kaczyńskiego z przednich rzędów: Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, Elżbieta Witek, Beata Szydło czy intensywnie potakujący prezesowi Przemysław Czarnek.

Koalicjantów – Zbigniewa Ziobry i Adama Bielana – nie było zaś wcale. To spora zmiana w porównaniu ze zwyczajem ostatnich lat; tego rodzaju imprezy wyglądały przeważnie tak, że poza prezesem dostęp do mikrofonu miało paru innych polityków, zwykle premier i liderzy partii satelickich.

Konwencja w Markach była zaś w gruncie rzeczy jednoosobowa, choć tłumna. Działacze nie zmieścili się w zbyt małej sali, za co Kaczyński zresztą przeprosił; sprytny zabieg, który już na wstępie miał świadczyć o podwyższonej mobilizacji struktur.

Kaczyński prześlizgnął się po przyszłości

Co miał do powiedzenia lider obozu władzy? Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski mówił wcześniej dziennikarzom, że prezes „podsumuje dokonania ugrupowania, a także przedstawi nasze propozycje i plan działań na najbliższe miesiące”. Ponadgodzinne wystąpienie było jednak bardzo mocno wychylone w przeszłość, po przyszłości Kaczyński jedynie się prześlizgnął. Swoją mowę utkał z wątków, które wybrzmiewają od lat w przekazie partii rządzącej.

To był krótki kurs najnowszej historii Polski tak, jak ją dziś widzi prezes. Do 2015 r. były w niej dwa momenty, gdy działo się dobrze (rządy Jana Olszewskiego i pierwsze PiS w latach 2005–07); zasadniczym mankamentem był jednak w obu tych przypadkach deficyt większości parlamentarnej. Pozostałe lata to czas, gdy triumfowała mikromania narodowa, przeciwnicy PiS budowali państwo bezradne, a pieniądze były rozkradane. Dobre słowo Kaczyński znalazł jedynie dla premiera Jerzego Buzka, którego pochwalił za próbę dywersyfikacji źródeł energii.

Sukcesy PiS: 500 plus i przekopy

A potem przyszedł PiS i wszystko odmienił. Kaczyński długo wyliczał to, co uważa za największe osiągnięcia swoich rządów: zwiększenie dochodów państwa i nakładów na politykę społeczną (500 plus i tzw. 13. emerytury), obniżenie wieku emerytalnego, budowę dróg, przekopy wszystkiego, co trzeba przekopać, uratowanie górnictwa („wiadomo, były katastrofy, ale na to nie ma sposobu”), zwiększenie wydatków na politykę obronną i postępy w uniezależnianiu się od dostaw surowców z Rosji.

Lider PiS chwalił się też wielkimi inwestycjami, większymi nawet niż tymi za PRL, a za najważniejszą z nich uznał budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego („CPK odpowie na pytanie, czy w Berlinie, czy w Warszawie”).

Kaczyński przyznał się do jednej dużej porażki, czyli polityki mieszkaniowej; tu znów pojawiło się zresztą odniesienie do czasów Gierka, gdy budowało się więcej mieszkań.

Bruździ opozycja, brużdżą media

Usłyszeliśmy też o trudnych warunkach, w jakich przyszło działać Zjednoczonej Prawicy. Bruździ opozycja, przez którą Polska nie dostała pieniędzy z Unii, brużdżą media („choć jakiś pluralizm został przywrócony”), a w ciągu ostatnich lat doszły zagrożenia w postaci epidemii, kryzysu na granicy z Białorusią, wojny w Ukrainie i inflacji (w nomenklaturze pisowskiej – putinflacji; wzrost cen zdaniem rządzących jest wynikiem działań Rosji).

– Mamy dobry rząd i Polacy powinni zrobić wszystko, by ten rząd kontynuował swoją misję – powiedział pod koniec przemówienia Kaczyński, tuż przed ogłoszeniem „mobilizacji” i objazdu polityków PiS po Polsce.

Prezes nie powiedział jednak, z czym mają jeździć ci politycy. Padło jedynie ogólnikowe zapewnienie, że „opanujemy inflację”. Nie było bodaj ani jednej wzmianki o Polskim Ładzie (a PiS zainwestował w ten program niemało), cicho było o Krajowym Planie Odbudowy, Kaczyński nie ogłosił żadnego nowego programu socjalnego. Czy Polacy z niepokojem śledzący rosnące ceny benzyny, energii i żywności mają cieszyć się z przekopu Mierzei Wiślanej i pozwolenia na zbieranie chrustu?

Prezes zaczął od przeglądu wojsk

Wniosek, że konwencja w Markach okazała się porażką PiS i świadectwem, że rządzący nie mają już nic nowego do powiedzenia, że się do cna wypalili i pogodzili z porażką, byłby jednak przedwczesny. Do wyborów pozostał ponad rok (na skrócenie kadencji dziś się nie zanosi), na pomysły stricte wyborcze przyjdzie jeszcze czas. Objazd polityków po kraju posłuży zbadaniu oczekiwań Polaków, a potem będzie można dostosować strategię do tego, co się na spotkaniach ze zwolennikami usłyszy. Konwencja w Markach była adresowana przede wszystkim do aparatu partyjnego PiS – miała obudzić działaczy, przypomnieć im o prawicowych imponderabiliach i zmusić do aktywności. Kaczyński przed wyjściem w pole zaczął od przeglądu wojsk.

