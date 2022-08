Kto nie ochronił Odry? Te instytucje odpowiadają za bezpieczeństwo polskich wód

Zawiódł system zarządzania Odrą. Rzeka jest jedna, długa, płynie przez cztery województwa, a jej środowiskiem zajmuje się wianuszek fatalnie skoordynowanych, nieporadnych instytucji.

Trzy tygodnie katastrofy ekologicznej na Odrze pokazują, jak marnie polskie służby publiczne radzą sobie ze złożonymi sytuacjami kryzysowymi. Wiemy, jak źle było i jest z covidem. Teraz przekonaliśmy się, że zawiódł system zarządzania Odrą. Rzeka jest jedna, długa, płynie przez cztery województwa, a jej środowiskiem zajmuje się wianuszek fatalnie skoordynowanych, nieporadnych instytucji.

Rzeki w Polsce. Kto i za co odpowiada

Na czele z Wodami Polskimi, przedsiębiorstwem powołanym przez obecną ekipę rządową i przypominającym Lasy Państwowe, tyle że odpowiedzialne za zarządzanie wodami w kraju. Wody Polskie powstały po zlikwidowaniu poprzedniego systemu, opartego na regionalnych zarządach gospodarki wodnej, jednak nowe podejście nie usprawniło gospodarowania, za to pozwoliło na szereg zmian personalnych. I wdrażanie na sporą skalę pomysłów prostowania czy betonowania rzek. Oprotestowywanych przez organizacje chroniące przyrodę i ogromną część środowiska naukowego, bo przedsięwzięcia te są często sprzeczne z ustaleniami nauki i szkodliwe w obliczu zmian zachodzących w przyrodzie. Wody Polskie wydają także zgody na wrzucanie do rzek zanieczyszczeń, decyzje te powinny być poparte stanem wiedzy o tym, jakie pozwolenia zostały już udzielone i co się w rzece czy jeziorze aktualnie dzieje.

Monitoringiem jakości wody zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Szefowie żadnej z tych instytucji nie stracili natychmiast stanowisk, choć dymisje przyspieszyły ich występy medialne. Czymś w rodzaju policji środowiskowej jest jeszcze Inspekcja Ochrony Środowiska. Ale wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, z odrębnością od GIOŚ, podlegają wojewodzie i działają w granicach swojego województwa. Coś do powiedzenia ma też Inspekcja Weterynaryjna, jej zadania związane są m.in. z chorobami zakaźnymi zwierząt i jakością żywności pochodzenia zwierzęcego. A zbieraniem martwych ryb powinien zajmować się Polski Związek Wędkarski (na lądzie, w miejscach, gdzie można polować, podobne zadania ma Polski Związek Łowiecki). Stąd m.in. wędkarze zaangażowani na pierwszej linii frontu, ale czym innym jest wyciąganie pojedynczych ryb, a czym innym zbiór dziesiątek ton.

Podkast „Polityki”: Co się stało z Odrą i jak możemy jej pomóc

Jak rozwiązać problem? Zasypać pieniędzmi

Odra pokazała, że system jest źle skoordynowany, tonie w chaosie kompetencyjnym, komunikacja między instytucjami okazała się niewystarczająca. Efekt jest taki, że przyczyny problemu wciąż nie są znane, brakuje prób pobranych na początku katastrofy, liczba wszystkich pobranych próbek jest śladowa, a alarmy obywateli – wędkarzy, mieszkańców, związanych z rzeką przedsiębiorców i nadodrzańskich samorządów – nie były brane poważnie lub trafiły w próżnię. Ewentualna odpowiedzialność zależeć będzie więc od tego, czy uda się wykryć przyczynę i sprawcę bądź sprawców, jeśli w grę wejdzie zanieczyszczenie spowodowane konkretnym incydentem. Bo niewykluczone, że masowe śnięcie ryb zostało wywołane splotem czynników i procesów obecnych w rzece. Co zmniejszyłoby szanse na uzyskanie odszkodowań, zwłaszcza przez przedsiębiorców, którzy tracą w wyniku katastrofy. I byłoby złą wiadomością w ogóle, wskazującą na kiepską kondycję rzeki.

Ekipa rządowa nieudolność podległych sobie instytucji próbuje kamuflować w swoim stylu, obietnicą dużej sumy pieniędzy. Ministra klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała 250 mln zł na cyfryzację i automatyzację monitoringu jakości wód, w sposób ciągły mierzącego szereg parametrów, pewnie dane o wielkości przypływu, temperaturze wody, niesionych rzekami zanieczyszczeń itd. Wskazuje to na co najmniej dwie rzeczy: sieć takich stacji badawczych jest potrzebna i powinna powstać już dawno, bo obecny styl monitoringu, realizowanego osobiście przez inspektorów, jest niewydolny. Aczkolwiek inicjatywa Anny Moskwy – bohaterki kolejnego poważnego kryzysu, trwa przecież wciąż epopeja z drogim i brakującym węglem – budzi eksperckie wątpliwości, bo nie wiadomo, jak ów nowy system monitoringu ma wyglądać, czy uda się go uzdrowić dorzuceniem góry sprzętu.

Czytaj też: Kto zabił Odrę? Rzeka będzie martwa przez co najmniej 10 lat

Politycy poturbowani przez katastrofy

Ruch jest zrozumiały, gdy przyjrzeć się choćby sondażowi dla „Faktów” TVN. Ankietowani jako pierwszych do dymisji na tle sytuacji na Odrze wskazali przede wszystkim ministrę Moskwę, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wojewodów i premiera Mateusza Morawieckiego. Innymi słowy uznali, że to rząd bezpośrednio odpowiedzialny jest za katastrofę i usuwanie jej skutków. 68 proc. pytanych działania rządu uznało za „zdecydowanie złe” lub „raczej złe”, tylko 20 proc. stwierdziło, że politycy opanowują problem „dobrze” lub „prawie dobrze”.

Tym samym Zjednoczona Prawica dołącza do długiego pochodu polityków poturbowanych przez katastrofy naturalne. Nie pierwszy raz, po wichurze w Borach Tucholskich wojewoda pomorski drwił, że nie będzie wysyłał wojska do grabienia liści. Chwilę później rząd rzucił się ze spóźnioną pomocą, do tego stopnia chaotyczną, że limuzyna ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza utknęła w błocie. Odra jest dla polskich polityków szczególnie groźna, o czym najlepiej wie chyba Włodzimierz Cimoszewicz. Właśnie minęło ćwierć wieku od jego sensownej rady, by się ubezpieczać.

Jednak katastrofa naturalna błyskawicznie zmienia dynamikę społeczną. Stąd reakcja oburzenia na „taki mamy klimat” Elżbiety Bieńkowskiej. Dwa lata temu Australijczycy nie wybaczyli premierowi późnego powrotu z wakacji podczas wielkich pożarów buszu, zresztą chwilę później jego partia straciła władzę. Ameryka pamięta spóźnioną reakcję prezydenta George’a W. Busha na zalanie Nowego Jorku. Nawet chińscy komuniści, niby kontrolujący starannie społeczeństwo, mierzą się z falą oburzenia w obliczu trzęsień ziemi czy powodzi.

Czytaj też: Odra jak wyrzut sumienia. Nadchodzą dni próby dla PiS

Generalna zasada jest taka, że najbardziej władza obrywa za próbę zbagatelizowania lub niewpasowania się w społeczną emocję, w trakcie kryzysu mocno rozedrganą. W naszym klimacie dochodzi do nich często w okresie wakacji letnich czy zimowych i opieszałość z powrotem z wyjazdu wypoczynkowego premierów bądź ministrów to gwóźdź do trumny karier polityków. Tymczasem obywatele widzą osobiście lub w relacjach z drugiej ręki, że coś się dzieje, oczekują, że ktoś problem opanuje, a nie go zagada. Zobaczymy, jak wyborczo sprawdzi się taktyka wybrana przez Jarosława Kaczyńskiego – przemilczenia i niedostrzegania niepokojącej ogół sytuacji.

Dr Grzesiowski dla „Polityki”: To poważne zagrożenie sanitarne