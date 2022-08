W zatrutej Odrze przegląda się państwo PiS. A to jeszcze nie koniec

Katastrofa ekologiczna na Odrze obnażyła zatrważającą słabość państwa w sytuacjach kryzysowych. Odpowiedź PiS była jak zawsze głównie propagandowa. Ale nawet na tym polu obóz rządzący nie radzi sobie już tak dobrze jak kiedyś.

Katastrofa na Odrze to doskonała ilustracja pisowskiego państwa, jednocześnie zachłannego w gromadzeniu zasobów i kompromitująco niesprawnego w gospodarowaniu nimi.

Trwające niewiele ponad minutę wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, w którym poinformował o poparciu przez PiS jednego z kandydatów w wyborach uzupełniających w Rudzie Śląskiej, to jeden z bardziej surrealistycznych epizodów ostatnich lat w polskiej polityce. Cóż kierowało prezesem, że postanowił podzielić się tą jakże istotną informacją akurat w szczycie katastrofy ekologicznej, angażującej uwagę nie tylko polskiej opinii publicznej? Zapewne chciał dać w ten sposób do zrozumienia, że kryzys został opanowany i pora wrócić do politycznej rutyny.