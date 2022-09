Prawem w bezprawie. Jak posprzątać po PiS? Najłatwiej będzie z prokuraturą

Nie musimy popełniać konstytucyjnego samobójstwa. A byłaby nim rezygnacja z praworządności w imię skuteczności.

Po słowach Donalda Tuska o wyprowadzaniu Adama Glapińskiego z gabinetu prezesa NBP po wygranych wyborach, powróciła debata, jak posprzątać po PiS: praworządnie czy skutecznie. Bo jeśli opozycja wygra, ale nie zyska większości konstytucyjnej, może nie móc zmieniać pisowskiego prawa, by przywracać praworządność. Prezydent Andrzej Duda może bowiem nowe ustawy wetować, a Trybunał Przyłębskiej może je „kasować”. Trzeba by więc z reformami czekać do końca kadencji: prezydenta, sędziów obsadzonych w Trybunale Konstytucyjnym, sędziów wybranych do neoKRS czy Adama Glapińskiego w NBP – a to potrwa ze cztery lata.