Sondaż „Polityki”. Polacy boją się zimy. Nawet w bastionach PiS wyraźnie wskazują winnego kryzysu

Ze zleconych przez „Politykę” badań nastrojów Polaków przed nadchodzącym sezonem chłodów bije obawa przed nieogrzanymi mieszkaniami i brakiem opału. Także frustracja wywołana nieudolnością rządu w obliczu kryzysu. No i przekonanie, że trzeba na poważnie wziąć się do oszczędzania.

Gdzieś już to grali. Konkretnie w „Misiu”: gospodyni wpada do chaty, mobilizuje dzieci do szukania jakichkolwiek pojemników, zrywa z łóżka pijanego męża i krzyczy, nie posiadając się ze szczęścia: „Przywieźli wyngiel, wyngiel je we wiosce!!!”. Hasło „przywieźli wyngiel” w ostatnich tygodniach elektryzuje tysiące ludzi liczących na dostawy pod kopalniami i w punktach sprzedaży. Kupno to misja obliczona nawet na kilka dni koczowania, jak również nerwów, chaosu i awantur w kolejkach.