Karuzela kadrowa w PKO BP. „Takie rzeczy może wymyślić tylko ktoś od Sasina”

Z zarządu PKO PB ma odejść Mieczysław Król. To doświadczony bankowiec i dobry znajomy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Podpadł Sasinowi, bo nie chciał w największym polskim banku realizować jego pomysłów.

W czwartek 8 grudnia rada nadzorcza PKO BP ma zatwierdzić strategię banku, a nazajutrz będzie zmieniać jego zarząd. Słychać, że ze stanowiskiem pożegna się Mieczysław Król (nadzorujący obszar operacji). Sprawa jest o tyle zaskakująca, że jednego dnia wiceprezes opowie o tym, jakie cele w ramach nowej strategii ma realizować w powierzonych mu obszarach, a na drugi dzień rada nadzorcza podziękuje mu za współpracę. – To biznesowa piaskownica, totalny brak profesjonalizmu. Takie rzeczy może wymyślić tylko ktoś od Sasina – ocenia nasz rozmówca związany z PKO. Prawdopodobnie w najbliższym czasie z banku odejdzie też odpowiedzialny za finanse wiceprezes Bartosz Drabikowski, słabo politycznie umocowany.

Człowiek Kaczyńskich ma odejść

Nasz informator twierdzi, że za tymi decyzjami stoją Jacek Sasin i jego zastępca w MAP Andrzej Śliwka, działający w porozumieniu z Maciejem Łopińskim, szefem rady nadzorczej i głównym rozgrywającym w sprawach personalnych banku. To jeden z najbliższych ludzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do tego kręgu zalicza się też Mieczysław Król, a mimo to jego odejście z zarządu w tym tygodniu jest już przesądzone. Dlaczego?

Król z Kaczyńskim znają się od dawna. W połowie lat 90. wstąpił do Porozumienia Centrum, pierwszej partii braci Kaczyńskich. Był radnym PC, a potem PiS w Radzie Warszawy (2002–14). Jako dyrektor oddziału PKO BP otwierał ponoć rodzinie Kaczyńskich pierwsze konto. Ma też podobno numer komórkowy do prezesa. Z pewnością ma mocne polityczne plecy, ale Królowi nie można odmówić też kompetencji.

Z wykształcenia jest ekonomistą po SGH, a z bankowością i finansami związany jest od ponad 30 lat. W PKO BP doszedł do stanowiska głównego audytora, a za Zbigniewa Jagiełły (choć ich relacje nie były najlepsze) w 2016 r. wszedł do zarządu. Po odwołaniu Jagiełły wspierał jego następczynię Iwonę Dudę. Gdy ona straciła w oczach swojego patrona Macieja Łopińskiego i musiała odejść, to i pozycja Króla osłabła. Duda w październiku miękko wylądowała w Radzie Polityki Pieniężnej, a w banku zastąpił ją Paweł Gruza. Dla Króla też jest szykowana jakaś posada.

Sasin chciał stworzyć wielką firmę ochroniarską

Według naszych informatorów Król podpadł, bo nie chciał przystać na projekt, na którym bardzo zależało Sasinowi i Śliwce, odpowiedzialnym w MAP za spółki finansowe. Wicepremier wymarzył sobie, żeby pod sztandarem PKO powstało narodowe konsorcjum, które będzie się zajmowało m.in. ochroną strategicznych instytucji i konwojem pieniędzy. – W czasie pandemii, a potem po wybuchu wojny w Ukrainie Polacy zaczęli masowo wypłacać gotówkę z bankomatów – tłumaczy osoba związana z MAP. – Prywatne firmy konwojenckie nie wyrabiały się z obsługą banków, ludzie panikowali, że nie ma pieniędzy w bankomatach. Stąd pomysł, żeby stworzyć takie konsorcjum zorganizowane wokół PKO BP. Andrzej Śliwka przyszedł z tym pomysłem właśnie do Mieczysława Króla, który nie był zbyt optymistycznie nastawiony do całej sprawy. Przeciwny wejściu w taką kooperację był też zarząd LOT, który wymówił się przepisami prawa międzynarodowego.

– Król zarządzał w PKO audytem, umie policzyć biznesowe ryzyka i korzyści. To był kolejny nieprzemyślany pomysł Śliwki i Sasina, by budować coś wielkiego, jak ten holding spożywczy czy przemysłowy – ocenia nasz rozmówca z kręgów PiS, niezbyt życzliwy Sasinowi. Dodaje, co potwierdza też inny nasz informator, że Sasin wymyślił, by szefem nowego konsorcjum został jego były ochroniarz Łukasz Nowakowski. Według naszych informacji w konsorcjum mieliby znaleźć zatrudnienie m.in. byli funkcjonariusze BOR i SOP. To ułatwiłoby całe przedsięwzięcie, bo mają już pozwolenie na broń i przeszli odpowiednie szkolenia.

Dobry znajomy wicepremiera

Nowakowski to podoficer Służby Ochrony Państwa, który był w osobistej ochronie wicepremiera i się z nim zaprzyjaźnił. Nowakowski jesienią 2021 r. wziął urlop w SOP i został czwartym zastępcą dyrektora ochrony ds. operacji w Poczcie Polskiej, gdzie zarabia ok. 14 tys. zł. To spółka kontrolowana przez resort Sasina. Wicepremier zabrał go w tym roku w delegację do USA jako swojego społecznego doradcę. Jak pisała „Rzeczpospolita”, o bliskiej relacji Sasina i Nowakowskiego świadczy też to, że byli razem na urlopie w Madrycie – był to wyjazd prywatny.

Mieczysław Król czuł się mocny, bo zna prezesa PiS, a poza tym w banku przepracował 30 lat. Umiał postawić się Andrzejowi Śliwce, który przychodził do niego z niezbyt roztropnymi pomysłami i żądaniami. – Teraz jednak i Król się nie obroni, bo Sasin i spółka przeforsowali jego odwołanie – twierdzi nasz rozmówca.

Kto za Króla w PKO BP?

Według „Pulsu Biznesu” do zarządu PKO BP może wejść Piotr Zborowski, znajomy Andrzeja Śliwki z aplikacji radcowskiej. Od ponad roku jest w zarządzie Pekao SA, gdzie odpowiada za strategię. Przedtem pracował jako doradca w gabinecie politycznym Jacka Sasina. Słychać też, że do zarządu PKO może wejść Andrzej Kopyrski, dziś dyrektor w Polskim Funduszu Rozwoju, wcześniej przez wiele lat związany z Pekao.

W zarządzie PKO BP zasiada dziewięć osób. Członków wybiera 11-osobowa rada nadzorcza, na której czele stoi Maciej Łopiński. W połowie października do tego grona dołączył były prezes Lotosu Robert Pietryszyn, bliski znajomy i partner biznesowy dawnego rzecznika PiS Adama Hofmana. Nasi rozmówcy związani z bankiem zauważają, że w związku z trwającą już kampanią wyborczą warto przyglądać się temu, co się dzieje wokół PKO BP. – Chodzi o zmiany kadrowe, ale i o to, w jakie akcje będzie angażował się bank, na co będą wydawane pieniądze. To pokaże skalę politycznego uwikłania – mówi nasz informator.

