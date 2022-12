Tak się robi pioruna, słynny pocisk sprawdzony na wojnie w Ukrainie. Wciąż go za mało

Polska chce gwałtownie zwiększyć liczbę typów i roczną produkcję pocisków rakietowych i amunicji. Nowoczesne uzbrojenie to jednak u nas w znacznej części ręczna robota. Taka manufaktura.

Zielonych rur na stojakach jest ponad setka. A tych jeszcze niepomalowanych, półprzezroczystych, z włókna szklanego – kolejne kilkadziesiąt sztuk. Jeśli się dobrze rozejrzeć, można zobaczyć nawet jedną czwartą rocznej produkcji pocisków rakietowych Piorun w należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej fabryce Mesko S.A. w Skarżysku-Kamiennej. To jedyny w Polsce, i jeden z większych w Europie, producent przeciwlotniczych i przeciwpancernych pocisków rakietowych, czyli broni, której potrzebę posiadania na nowo wykazała wojna w Ukrainie.

Polski MON w „przedwojennych” czasach zamówił 1,3 tys. piorunów, w mijającym roku złożył już zlecenie na 3,5 tys. szt. Do zeszłego roku z fabryki wyjeżdżało średnio 150 pocisków rocznie, w tym ma być 600, a w przyszłym 1 tys. Mało. Kontrakty z USA, Estonią i Norwegią to po dostawach dla Ukrainy eksportowy przełom, wciąż zbyt rzadko notowany w PGZ. Mesko ma pełne ręce roboty, bo pioruny to część rakietowego urobku – firma wytwarza też na licencji izraelskie przeciwpancerne pociski Spike, przygotowuje produkcję nowych polskich pocisków Pirat i przymierza się do wejścia w kooperację z MBDA, by w pociski rodziny CAMM uzbroić w sumie trzy nowe systemy przeciwlotnicze: Pilica+, Narew i wyrzutnie okrętowe fregat Miecznik.

Kłopot polega na tym, że nowoczesne rakiety to u nas w gruncie rzeczy ręczna robota.

Tak się robi pioruna

W niewielkim pomieszczeniu stoi kilka urządzeń, a przed wejściem stojak z bladożółtymi rurami. To pierwszy etap produkcji wyrzutni piorunów – formowanie z tworzywa sztucznego rur będących zestawem startowym. Pracownicy co kilka minut przenoszą półprodukty w różnych stadiach wykonania. Jednak dopiero gdy montowane jest pudełko z elektroniką i mechanizmem spustowym, rura zaczyna być wyrzutnią. Choć to nadal „zimna” strona produkcji.

Strefa „gorąca”, po drugiej stronie zakładu, gdzie powstają same rakiety z materiałem wybuchowym głowicy i paliwem silnika, jest silniej chroniona i trudniej dostępna, również z powodu ryzyka wypadku. Materiały energetyczne nigdy nie są w pełni bezpieczne. Ostatnie śmiertelne zdarzenie w Mesku miało miejsce we wrześniu zeszłego roku (trwa śledztwo). W strefie „zimnej” takich zagrożeń nie ma, ale praca też wymaga skupienia i precyzji. Choć maszyny pomagają wykonać duże elementy, montaż pocisków i wyrzutni odbywa się ręcznie. Podstawowe narzędzia to pęsety, szczypce, pędzelki i niewielkie lutownice. Komponenty to płytki układów elektronicznych, przełączniki, wiązki przewodów. Dzięki nim niepozorna rura zyskuje „inteligencję” i po pomalowaniu na zielono staje się piorunem.

Potwierdzają to klawisze na aparacie startowym zawierające kody wstępnie programujące uzbrojenie na typ celu: samoloty, śmigłowce, bezzałogowe systemy latające, rakiety manewrujące czy tryb działania w dzień lub w nocy. Komputer ma zaprogramowane algorytmy ułatwiające obsługę i zwiększające skuteczność trafienia. Sama rakieta ma niecałe 2 m długości i średnicę 7 cm. Cały zestaw, zakładany do strzału na ramię, waży niespełna 20 kg. Dzięki cyfrowemu wsparciu broń jest prosta w obsłudze, wystarczy znaleźć cel w wizjerze i nacisnąć spust.

Rakieta odpali jednak tylko, gdy spełnione będą warunki do strzelania. Kluczowe znaczenie ma przy tym niepozorna „puszka” wkładana w mechanizm startowy. To tzw. klucz kryptograficzny, bez którego użycie pioruna jest niemożliwe. Może on określać rozmaite parametry i zawierać ograniczenia, w zależności od rodzaju, celu i miejsca wykonywania zadań. Klucze wydaje dowódca, ich programowaniem zajmują się wojskowe służby. To już jednak tajna materia, o której nikt w szczegółach nie chce i nie może mówić. Tak samo jak o faktycznej skuteczności pocisku, który został bojowo przetestowany przez ukraińskich żołnierzy. Piorun szybko awansował do panteonu „świętych” systemów uzbrojenia i uznawany jest za najlepszy naramienny pocisk przeciwlotniczy (MANPADS) stosowany przez ukraińskie wojska. Ale dokładnej liczby zestrzeleń rosyjskich samolotów, śmigłowców, dronów czy pocisków manewrujących nikt nie podaje.

Drogie naboje

Przy wyrobie piorunów jednorazowo pracuje ok. 80 osób, w całym cyklu zaangażowanych jest ponad 600 pracowników różnych wydziałów, a z firmami współpracującymi nawet 800. Te liczby będą musiały się zwiększyć, jeśli roczna produkcja wzrosnąć ma dwukrotnie. Ale limit, według szefostwa firmy, to 1,5 tys. sztuk pocisków rocznie. Aby zobrazować wielkość wojennego zapotrzebowania, warto przytoczyć dane z Pentagonu. W grudniowej aktualizacji pomocy zbrojnej dla Ukrainy figuruje liczba 1,6 tys. dostarczonych z USA naramiennych pocisków przeciwlotniczych Stinger, podobnych do piorunów, lecz starszej generacji. Nie wiadomo, czy wszystkie zostały użyte – najprawdopodobniej nie, ale nie tylko stingerów używa się przeciw rosyjskim samolotom. Konflikt podobnej skali wymaga więc posiadania zapasu wielu tysięcy rakiet. W dodatku polskie pioruny mają być używane nie tylko przez pieszych żołnierzy, ale stanowić uzbrojenie wyrzutni mobilnych systemów Poprad i Pilica. Jeśli do tego dodać tak bardzo potrzebny PGZ eksport, widać, że produkcja nawet 1,5 tys. pocisków rocznie to wciąż mało. A oznacza nie tylko pracę na trzy zmiany, ale konieczność zwiększenia zatrudnienia. Rakietowej ręcznej roboty nie da się całkowicie zmechanizować i zrobotyzować. A przecież pioruny to tylko część produkcji Meska.