Sojusz PSL i Hołowni w sondażach. Sukces czy porażka?

Z jednej strony koalicja „trzeciej drogi” nie osiągnęła w badaniach nawet tymczasowych wzrostów. Z drugiej – w powyborczych układankach będzie niemożliwa do pominięcia.

Tymczasem Polska 2050 spadła z tymczasowej pozycji drugiej co do wielkości formacji w pierwszej połowie 2021 r. do jednocyfrowych wyników w kwietniu 2023, a brak pewności co do istnienia zdyscyplinowanego elektoratu będzie budził obawy o ryzyko dalszego spadku. W tej sytuacji pakt o wzajemnej ochronie jest racjonalnym wyjściem dla obu stron.

Niezależnie od tego, która z tych dwóch motywacji leżała u podstaw utworzenia koalicji, miesiąc po jej ogłoszeniu nie ma dowodów sugerujących, że ofensywna koncepcja ma jakikolwiek wpływ na wyborców. Obecnie koalicja Polska 2050-PSL notuje ok. 14 proc., co oznacza, że nie poprawiła notowań w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Biorąc pod uwagę, że przed ogłoszeniem koalicji Polska 2050 miała 9 proc., a PSL 5 proc., jedynym wnioskiem, jaki można obecnie wyciągnąć, jest to, że decyzja o połączeniu sił nie wydaje się zniechęcać rdzennych zwolenników obu partii.

Być może bardziej problematyczne dla Polski 2050 i PSL jest jednak to, że ich obecny wspólny poziom poparcia jest nieco niższy niż łączny poziom poparcia dla obu partii na początku roku. Wynika to w dużej mierze z niższego poparcia dla Polski 2050 w tym okresie, ale budzi wątpliwości co do zdolności koalicji do zatrzymania spadku notowań partii Szymona Hołowni. Brak „nowego impulsu koalicyjnego” w postaci wzrostu poparcia – nawet tymczasowego – jest szczególnie niepokojący, bo sugeruje, że nie udało się dotrzeć do niezdecydowanych wyborców.

Zakładając, że koalicja będzie silniejsza w tych okręgach, w których PSL osiągnął dobre wyniki w 2019 r., i słabsza w tych, w których ich nie osiągnął, najbardziej prawdopodobną prognozą liczby mandatów jest 56, co oznacza, że byłaby to trzecia co do wielkości formacja w parlamencie. Dlatego może odegrać rolę kingmakera, biorąc pod uwagę, jak bardzo zrównoważony jest obecny scenariusz wyborczy.

Kto w powyborczych koalicjach

Najbardziej prawdopodobną koalicją przy obecnych sondażach pozostaje PiS-Konfederacja, która miałaby 235 mandatów. Jednak dodatkowe bezpieczeństwo – zapewniane przez większą liczbę i mniej nieprzewidywalny charakter Polski 2050-PSL – mogłoby się okazać kuszące dla osłabionego PiS, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminową perspektywę przyciągnięcia dotychczas lojalnych wyborców PSL.

Z drugiej strony wystarczyłby zaledwie 1–2-proc. wzrost poparcia dla KO, aby przechylić szalę z powrotem na stronę opozycji, tworząc okoliczności, w których Polska 2050-PSL byłaby niemożliwa do zignorowania jako partner koalicyjny.