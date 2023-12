Sejm podjął uchwałę ws. mediów publicznych. Politycy PiS w siedzibach TVP

We wtorek w Sejmie posłowie powołali komisję śledczą w sprawie afery wizowej i wybrali prezydium komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Ale oba tematy przysłonił projekt uchwały o zmianach w TVP.

We wtorek wieczorem Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Za uchwałą głosowało 244 posłów, przeciwko 84, wstrzymało się 16 posłów. Reporter TVN24 poinformował, że ponad 100 posłów PiS nie brało w wieczornych głosowaniach i udali się do siedziby Telewizji Polskiej. Politycy opozycji chcą bronić „niezależności TVP”. W siedzibie telewizji publicznej na Woronicza jest też prezes PiS Jarosław Kaczyński: „W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji” – mówił Kaczyński w siedzibie TVP.

Do siedziby TVP nie zostali wpuszczeni dziennikarze niezależnych mediów. Usłyszeli od ochroniarzy, że „nie mają akredytacji na to wydarzenie”. Obecni na miejscu reporterzy donoszą, że w siedzibie TVP przybywa krzeseł, otworzono też punkt gastronomiczny.

Ryszard Terlecki do siedziby TVP przyszedł z wuwuzelą pic.twitter.com/e5fpcnup5T — Artur Molęda (@arturmoleda) December 19, 2023

„Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań” – napisał w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydent Andrzej Duda.

Jego zarzuty dot. sejmowej uchwały ws. mediów publicznych. „Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana” – przekonuje prezydent. I dodaje, że zapowiadane przez Koalicję 15 Października zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji „muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji”.

Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań - napisał Prezydent @AndrzejDuda w piśmie… pic.twitter.com/8dIOkEvJMi — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 19, 2023

Duda ponownie pisze do Hołowni

We wtorek prezydent Andrzej Duda w kolejnym piśmie do marszałka Hołowni odniósł się także do uchwały ws. neo-KRS. Jego zdaniem teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków KRS nastąpił z rażącym naruszeniem konstytucji, jest nieprawdziwa. Zapowiedział też, że nigdy nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP.

W projekcie dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa złożonym przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050-TD oraz Lewicy napisano m.in., że „trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 r. ws. wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP”. Prezydent w swoim piśmie do marszałka Sejmu przyznał, że większość parlamentarna ma mandat do wprowadzania zmian w systemie prawnym i podtrzymał swoje „publiczne deklaracje, dotyczące otwartości na dialog i współpracę w najważniejszych dla Rzeczpospolitej Polskiej sprawach, w tym zapewnieniu rzetelnego i sprawnego działania konstytucyjnych organów. Według prezydenta, zmiany te „muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami ustawy zasadniczej”.

Do uchwały ws. neo-KRS odniosła się publicystka „Polityki” Ewa Siedlecka: „Z rozmaitych propozycji rozwiązania problemu neo-KRS koalicja rządząca wybrała wariant »miękki«, niełamiący zasady kadencyjności. Wezwanie ma charakter moralny. Trzeba mieć więc zmysł moralny i poczucie wstydu, żeby takiego wezwania posłuchać”.

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie TVP

Prezes NIK Marian Banaś zawiadomił prokuraturę w sprawie TVP, pisze „Rzeczpospolita”. Chodzi o podejrzenie niegospodarności i działania na szkodę spółki, które miało narazić ją na szkody finansowe.

NIK badała publiczną telewizję od listopada 2022 r. Raport opublikowała w październiku b.r. W wydatkach Telewizji Polskiej doszukała się naruszenia zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności. 10 najlepiej zarabiających pracowników telewizji w ub.r. zarobiło łącznie 9 mln zł, a odpowiadający za „Wiadomości” Jarosław Olechowski przez trzy lata zarobił ponad 3,5 mln zł, dowiadujemy się z raportu.

„Przyznawanie przez zarząd TVP wynagrodzeń przekraczających maksymalną stawkę dla stanowiska określoną w regulaminie wynagradzania doprowadziło do znaczących dysproporcji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w TVP na tych samych stanowiskach” – tłumaczy NIK.

Tusk o TVP: Takie media publiczne w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika

Po godz. 13 rozpoczęła się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Tusk mówił o posiedzeniu rządu poświęconym budżetowi na 2024 r. „To, co dla nas było najważniejsze to zapewnienie w budżecie pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polaków” – przekazał, zapowiadając, że po świętach, w środę odbędzie się kolejne posiedzenie jego gabinetu.

„Zapewniliśmy w budżecie środki na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30 proc., a dla początkujących nauczycieli 33 proc. Pamiętaliśmy także o nauczycielach przedszkolnych. Dodatkowe 2,3 mld zł dotacji przedszkolnej dla samorządów na sfinansowanie podwyżek” – mówił Tusk. Zapowiedział też 30-proc. podwyżki dla nauczycieli akademickich oraz 20-proc. dla wszystkich pracowników sfery budżetowej, żołnierzy, funkcjonariuszy, celników.

Mówił też o zapewnieniu finansów na „babciowe”, którego oficjalna nazwa to Aktywny Rodzic, 500 mln zł na in vitro, 10 mln zł na powrót telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także na naukę języka śląskiego. Obiecał też odblokowanie wypłat ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji dla samorządów oraz zapewnienie 50 mln zł na leczenie dzieci chorych na SMA.

Premier zapewnił, że Jacek Kurski nie będzie już reprezentował Polski w instytucjach finansowych. Wypowiedział się też o prezesie NBP Adamie Glapińskim. „Były działania, które w mojej ocenie naruszały neutralność polityczną zarówno NBP, jak i prezesa”.

O uchwale dot. mediów publicznych: „To jest pierwszy krok do sanacji tych mediów. Nasi polityczni przeciwnicy będą używali różnych argumentów, ale nie da się obronić tezy, że media publiczne w Polsce zachowały jakąkolwiek elementarną neutralność”.

Finansowanie z kieszeni podatnika tych mediów nazwał „najczarniejszą księgą marnowania pieniędzy”. „Takie media publiczne, jakie są w tej chwili, w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika. Na razie nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla mediów publicznych” – przekazał Tusk. Zapewnił jednocześnie, że jego rząd jest przygotowany na „ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji”.

Premier ogłosił także nowych szefów służb specjalnych. Nową szefową Centralnego Biura Śledczego została Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. Na czele ABW stanie pułkownik Rafał Syrysko, a Agencji Wywiadu kierował będzoe pułkownik Paweł Szota. Wiceszef MON Cezary Tomczyk ogłosił wcześniej, że szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego został gen. Jarosław Stróżyk, a szefową Służby Wywiadu Wojskowego – płk Dorota Kawecka.

Rozprawa z TVP

Projekt uchwały o zmianach w TVP, a dokładnie „w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”, trafił już do Sejmu. Onet poinformował wcześniej, że posłowie Koalicji Obywatelskiej zostali pilnie wezwani do Warszawy na wtorek rano, by się pod nim podpisać. Pod propozycją podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy.

W projekcie czytamy, że Sejm „kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym” uznaje za „niedopuszczane trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego, mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji”. Uznaje, że powyższy stan „jest nieakceptowany przez większość społeczeństwa, czemu obywatele dali wyraz w wyborach 15 października 2023 roku”.

Projekt został już skierowany do pierwszego czytania. Sejm prawdopodobnie stwierdzi nielegalność Rady Mediów Narodowych, która powołuje i odwołuje władze mediów publicznych. Na czele RMN stoi Krzysztof Czabański, wieloletni zaufany współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Przedstawicielem wnioskodawców jest Bogdan Zdrojewski. Zapytany, czy uchwała opiera się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. ws. Rady Mediów Narodowych, odpowiedział: „Orzeczenie TK jest bardzo ważne, bo dotyczy konstytucyjnych kompetencji określonych organów, przede wszystkim Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych, która nie powinna powstać z tymi kompetencjami, które zostały w niej ulokowane. Ten element musi się znajdować w takiej ogólnej ocenie stanu prawnego, z jakimi mamy do czynienia obecnie”. Oraz: „Najistotniejsze, by w ramach obowiązującego porządku prawnego, nam przypisanych uprawnień, ten problem patologiczny jak najszybciej rozwiązać”.

Zauważył, że uchwałą nie można likwidować stanu ustawowego. To oznacza, że uchwała nie zlikwiduje RMN. Ale można nią odwołać poszczególnych członków.

Do Sejmu wpłynął też poselski projekt uchwały w sprawie KRS. Dotyczy „usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym”. Złożyła go grupa posłów KO, na przedstawiciela wnioskodawców wyznaczono posła Krzysztofa Paszyka z PSL.

Hołownia o zmianach w TVP: Nie wyłączamy prądu

„Nie będą podejmowane działania na zasadzie, że wyłączymy komuś prąd” – powiedział o uchwale ws. mediów marszałek Szymon Hołownia. Zauważył, że uchwała, to nie ustawa, „jest opinią i apelem Sejmu”. „Nie rodzi takich skutków jakie rodzą ustawy” – dodał.

„Nie będziemy dyktować ministrowi Sienkiewiczowi [szefowi resortu kultury i dziedzictwa narodowego – red.], jak ma tę uchwałę interpretować. My po prostu wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym. Mówimy dość” – mówił Hołownia. Przekazał, że w tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań, a jedynie wezwanie do działania, „bo dłużej taka sytuacja trwać nie może”.

Przekazał także, że póki co Sejm nie zajmie się odwołaniem Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. „Czekamy cały czas na adekwatną reakcję Konfederacji. Cały czas jesteśmy też w kontakcie z prokuratorem generalnym i czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi i powinniśmy go w mojej ocenie jak najszybciej głosować” – tłumaczył.

Dariusz Joński na czele komisji śledczej ds. wyborów kopertowych

O godz. 10 pierwsze posiedzenie rozpoczęła sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych z 2020 r. Jej członkowie mieli dziś tylko jedno zadanie – wybrać prezydium. Przewodniczącym komisji został Dariusz Joński. „Proces rozliczeń właśnie się rozpoczyna i będzie trwał w wielu konfiguracjach i wymiarach” – napisał na X Michał Szczerba z KO. Wieczorem Sejm przegłosował także powołanie komisji ds. afery wizowej.

Gratuluję @Dariusz_Jonski wyboru na przewodniczącego komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Proces rozliczeń właśnie się rozpoczyna i będzie trwał w wielu konfiguracjach i wymiarach! #UczciwaPolska

fot. @NiedenthalChris & @piotrjaxa pic.twitter.com/enGvNYgrCm — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) December 19, 2023

„Dzisiaj wybór prezydium, w piątek będzie plan pracy i powołamy pierwszych świadków w styczniu” – mówił Joński. „Rozumiem, że część posłów, przede wszystkim PiS, będzie chciało to blokować. W jakiś sposób dyskutować o niczym przez najbliższe godziny. Będę ucinał te dyskusje. Będę zamykał posiedzenia, jeżeli będą o niczym”.

O godz. 10 rozpoczęło się też pierwsze oficjalne posiedzenie rządu. Ministrowie zajmują się projektem budżetu państwa na 2024 r. Pierwsze czytanie projektu budżetu wpisano do harmonogramu obrad na czwartek 21 grudnia.

Uchwałę powołującą komisję śledczą w sprawie afery wizowej zaplanowano na godz. 14. Przewidziano dziesięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła. Zgodnie z poprawką wprowadzoną w ub. tygodniu komisja będzie badać okres od 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przypomnijmy: posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej skargę, która ma uniemożliwić zmiany w TVP. TK wydał na razie postanowienie zabezpieczające: nie wolno, do czasu rozpatrzenia sprawy, zlikwidować spółki TVP ani żadnej innej spółki radiofonii i telewizji publicznej, ani też odwołać członków zarządów spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

„W ten sposób PiS przy pomocy łomu niekonstytucyjnego włamuje się do publicznych nadawców i proklamuje strajk okupacyjny” – oceniała na łamach „Polityki” Ewa Siedlecka. To nie musi się udać. Jak wyjaśnia Siedlecka, w wydaniu zabezpieczenia uczestniczył tzw. dubler sędziego Jarosław Wyrembak, a są już dwa wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że sąd – w tym wypadku konstytucyjny – orzekając w składzie z dublerem, nie jest sądem w rozumieniu prawa, bo dubler nie jest sędzią. Już to powinno wystarczyć do zignorowania postanowienia zabezpieczającego.

Ale jest druga wątpliwość: Trybunał działa bez podstawy prawnej. Pisowska ustawa o organizacji Trybunału Konstytucyjnego przewiduje bowiem możliwość wydania zabezpieczenia tylko w sprawach ze skargi konstytucyjnej, czyli skargi osób prywatnych. Art. 79 ustawy brzmi: „Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga konstytucyjna dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować nieodwracalne skutki, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego, albo gdy przemawia za tym inny ważny interes skarżącego lub ważny interes publiczny”. A tutaj mamy do czynienia z wnioskiem posłów.