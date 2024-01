5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Donald Tusk udzieli wspólnego wywiadu trzem telewizjom, protest PiS przeszedł przez Warszawę, Kamiński i Wąsik ułaskawieni po raz drugi, neoizba SN orzekła w sprawie ważności wyborów, demonstracja w rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza.

1. Donald Tusk udzieli wywiadu trzem telewizjom

Rozmowa odbędzie się w piątek o godz. 20. Pierwszy wywiad premiera Donalda Tuska od zaprzysiężenia rządu przeprowadzi troje dziennikarzy, po jednym z każdej stacji – Polsatu, TVN oraz TVP. W przypadku Polsatu będzie to Piotr Witwicki, TVN – Anita Werner, TVP – Marek Czyż.

Donald Tusk ma się odnieść m.in. do sprawy zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zamieszania wokół mediów publicznych oraz środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Premier oceni także pierwszy miesiąc działania swojego rządu.

2. Protest PiS przeszedł przez Warszawę

W czwartek 11 stycznia w stolicy partia Jarosława Kaczyńskiego zorganizowała swój pierwszy powyborczy marsz. Posłowie i senatorowie PiS w całym kraju organizowali autokary i zapisywali chętnych. Potraktowano to z powagą – jako sprawdzian zdolności do mobilizacji po przegranych wyborach 15 października. I swoistą rywalizację z marszami organizowanymi przez Donalda Tuska w ubiegłym roku. Marsz Miliona Serc przed wyborami zgromadził w Warszawie ok. 1 mln osób.

Według organizatorów w marszu PiS wzięło udział od 100 do 300 tys. osób. Tymczasem według szacunków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zgromadzeniu przed Sejmem uczestniczyło ok. 35 tys. ludzi. Rzeczniczka ratusza Monika Beuth przekazała, że do stolicy przyjechało ok. 400 autokarów z manifestantami.

Kaczyński na marszu PiS: W wiosenny dzień byłoby nas trzy razy więcej

3. Kamiński i Wąsik ułaskawieni po raz drugi

„Zdecydowałem, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. (...) Było to [w 2015 r.] podręcznikowe ułaskawienie, niestety w Sądzie Najwyższym grupa zaangażowanych politycznie sędziów zaczęła podważać kompetencje prezydenckie. (...) W moim osobistym przekonaniu panowie są nadal posłami. Dzisiaj są jednak w więzieniu i każdy kolejny ich dzień przebywania tam jest dla nich zagrożeniem zdrowia” – oświadczył w czwartek 11 stycznia Andrzej Duda, który spotkał się z żonami skazanych polityków PiS, byłych szefów CBA.

Duda wyjaśnił, że w ramach postępowania ułaskawieniowego swoją opinię musi wydać prokurator generalny. Wystosował apel: „Mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Polski, najlepiej pojętym”.

4. Wyrok neoizby SN: wybory są ważne

Nie-sąd, jakim jest powołana przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego z neosędziami w składzie, orzekł, że wybory parlamentarne 2023 były ważne.

„Z jednej strony dobrze się stało, bo gdyby orzekła odwrotnie, mielibyśmy kolejną odsłonę konfliktu państwa PiS z państwem polskim. Partia Jarosława Kaczyńskiego zażądałaby rozpisania nowych wyborów, a większość sejmowa nie przyjęłaby tego do wiadomości, powołując się na wyroki TSUE i Trybunału w Strasburgu” – komentowała tę decyzję Ewa Siedlecka, publicystka „Polityki”.

5. Demonstracja w rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza

W piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza odbędzie się w Gdańsku demonstracja. „Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Pokażmy, że nie zapomnieliśmy tej tragicznej lekcji. Nie pozwolimy, aby kłamstwo i nienawiść znów zatryumfowały. Sobota, Targ Drzewny, 19.00” – napisał premier Donald Tusk na portalu X (dawniej Twitter).

Wiec odbędzie się przy tablicy upamiętniającej zamordowanego Pawła Adamowicza, nieopodal Złotej Bramy.

Paweł Adamowicz został zaatakowany wieczorem 13 stycznia 2019 r. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do stojącego na scenie Adamowicza podbiegł 27-letni mężczyzna i zadał mu kilka ciosów nożem. W marcu 2023 r. sąd wymierzył zabójcy Pawła Adamowicza najsurowszą karę mimo znacznej niepoczytalności zabójcy. „To wyrok, który ma zadośćuczynić społecznemu poczuciu sprawiedliwości” – komentowała Ewa Siedlecka.