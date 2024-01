Sejm. Kaczyński oskarża Tuska o tortury, a Hołownię o siłową zmianę ustroju państwa

Donald Tusk powiedział o Jarosławie Kaczyńskim: „Budzi moje politowanie. Widzę człowieka bardzo pogubionego, który jest w stanie sprawiać kłopoty z punktu widzenia państwa, ale na tym kończy się jego sprawczość”.

Czwarte posiedzenie Sejmu potrwa dwa dni – do piątku. W czwartek posłowie zajmują się m.in. obywatelskimi projektami o zmianie ustaw o rencie socjalnej i Karcie Nauczyciela.

Jak dotąd najgorętszym tematem byli posłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy zapowiadali, że wejdą w czwartek do Sejmu. Zostali skazani prawomocnym wyrokiem za nadużycie władzy, a następnie ułaskawieni przez prezydenta. Tyle że prawo łaski nikogo nie uniewinnia, nie unieważnia wyroku, a jedynie znosi jego skutki.

„Konstytucja mówi, że jest wyrok, nie ma mandatu. Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad Sejmu, i zakładam, że tam się nie znajdą” – powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zachęcił Kamińskiego i Wąsika, żeby wyrobili sobie jednorazowe przepustki dla byłych posłów, które pozwoliłyby im wejść do parlamentu, ale nie do sali obrad. Jednak po zapowiedziach, że PiS i tak spróbuje wprowadzić obu polityków, zmienił zdanie i zapowiedział, że zarekomenduje Prezydium Sejmu, by nie wydawać im przepustek na to posiedzenie.

„Jeżeli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński będą chcieli wejść do Sejmu, muszą przedstawić legitymacje byłych posłów. Jeśli je sobie wyrobią, to będą mogli oglądać obrady z galerii, nie upoważnia ich to do wejścia na salę plenarną” – komentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Panie Hołownia, to jest hańba”

Obrady rozpoczęły się o godz. 10. Na miejscu była nasza reporterka Anna Dąbrowska. Wejścia do parlamentu były obstawione przez Straż Marszałkowską i dziennikarzy. Wszyscy czekali na Kamińskiego i Wąsika. Ci – wbrew zapowiedziom – nie pojawili się.

„Myślę, że będzie dużo emocji, natomiast nie będzie obstrukcji. Posłowie mogą wejść do Sejmu, ale nie mogą wejść na salę obrad” – mówił na korytarzu sejmowym Szymon Hołownia.

Michał Wójcik z PiS wszedł na mównicę z „wnioskiem formalnym”. „Panie Hołownia” – zwrócił się do marszałka, czym wzbudził oburzenie wśród niektórych posłów. „To, co pan wyprawia, to jest hańba. Bezprawny atak i zawłaszczenie mediów publicznych. Bezprawnie pan działa, nie dopuszczając posłów Kamińskiego i Wąsika. I jest jeszcze prokuratura. Cofnijcie się z Prokuratury Krajowej” – wezwał. Przekroczył czas i wyłączono mu mikrofon. Marszałek Hołownia zacytował punkt konstytucji, który mówi, że posłem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem.

Jarosław Kaczyński odpowiedział z mównicy na zarzuty Michała Kołodziejczaka, że PiS działał na szkodę rolników i w ogóle polskiej wsi. „Po tych 8 latach waszych rządów i 20 nie starczy, żeby ten bałagan naprawić, pan młody człowiek powinien o tym pamiętać” – stwierdził prezes PiS. Kołodziejczakowi chcieli też odpowiedzieć inni posłowie PiS.

W momencie, gdy Sejm przeszedł do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, większość posłów PiS opuściła salę plenarną. „Mamy sytuację nadzwyczajną. Konstytucja przestała praktycznie obowiązywać” – wyznał Kaczyński na korytarzu. Dodał, że chciałby nowych wyborów parlamentarnych.

Tusk: Tak nieszczęśliwie się składa, że siedzę blisko Jarosława Kaczyńskiego

„Ci którzy byli pogardzani przez władzę, mają dziś swój dzień. Rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza grupa społeczna, to jest najsilniejsza grupa” – powiedział premier Donald Tusk z mównicy sejmowej.

Dodał, że to symboliczny dla niego dzień. „Tak nieszczęśliwie się składa, że siedzę blisko Jarosława Kaczyńskiego i słyszę, co mówi. Gdy przemawiał Michał Kołodziejczak i zwrócił się do niego »panie Kaczyński«, odpowiedział mu per »gówniarzu«” – relacjonował premier. Zwrócił uwagę, że gdy przedstawiano projekt dotyczący osób z niepełnosprawnościami, Kaczyński wyszedł z sali. I dodał: „Nikt, dla kogo oponent polityczny to jest gówniarz, a rodzice i niepełnosprawni są niewarci nawet minuty uwagi, nie ma prawa ubiegać się o władzę”.

„Obiecuję, że będziemy pilnie pracować, żeby ta ustawa stała się faktem. Dzięki wam!” – wyznał na koniec Tusk, zwracając się do osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców.

Zapytany przez dziennikarzy o zachowanie Kaczyńskiego premier powiedział: „Budzi moje politowanie. Widzę człowieka bardzo pogubionego, który jest w stanie sprawiać kłopoty z punktu widzenia państwa, ale na tym kończy się jego sprawczość”.

Hołownia: Mam wiadomość dla posła Kaczyńskiego

Zapytany przez dziennikarzy o reakcję na słowa Jarosława Kaczyńskiego marszałek Szymon Hołownia odpowiedział, że ma dla niego wiadomość: „To może być dla niektórych bolesne, dla niektórych przykre i nowe doświadczenie, ale konstytucja zaczęła właśnie obowiązywać. I art. 99 nie pozostawia żadnych wątpliwości: jest wyrok, nie ma mandatu. Wszyscy są równi wobec prawa i nie ma znaczenia, czy ktoś ma kolegę prezydenta, czy wsparcie 190 posłów”.

Kaczyński oskarża Tuska i Hołownię

O nieobecność Kamińskiego i Wąsika w Sejmie zapytany przez dziennikarzy został Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tłumaczył, że nie przyszli, bo są w bardzo złym stanie zdrowia „na skutek przestępstw, które zostały popełnione wobec nich podczas pobytu w więzieniu”. Dodał, że szczególnie źle czuje się Mariusz Kamiński, bo „był torturowany”.

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński już pierwszego dnia w areszcie zdecydował się na protest głodowy. Według Kaczyńskiego byłemu szefowi CBA na siłę wciskano sondę do nosa, choć ten ma problemy z przegrodą nosową i przez to był narażony na ogromny ból. „To jest tortura i powtarzam: ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to, i nie jakimiś drobnymi karami, ale wieloletnimi karami więzienia” – wyjaśnił Kaczyński.

I ujawnił kto – jego zdaniem – zdecydował o przymusowym karmieniu zatrzymanego polityka. „Decyzja zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Donalda Tuska i on osobiście powinien za stosowanie tortur odpowiadać”.

Jarosław Kaczyński oskarżył także marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który jego zdaniem łamie artykuł 127 Kodeksu karnego. „Uczestniczy w akcji siłowej zmiany ustroju państwa. To jest bardzo ciężkie przestępstwo, zbrodnia i sądzę, że przyjdzie czas, że będzie za to sądzony” – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Szymon Hołownia odpowiedział tak: „Nie nadążam już trochę za tym potokiem metafor i ciężkich oskarżeń (...) Jeżeli mnie oskarża o zbrodnie, to rozumiem, że powinienem zostać rozstrzelany”.

Poseł Konfederacji: Równe traktowanie niepełnosprawnych i ciężko pracujących Polaków jest niestosowne

Podczas dyskusji o rencie socjalnej Bronisław Foltyn z Konfederacji powiedział: „Traktowanie w ten sam sposób osób niepełnosprawnych jak ciężko pracujących Polaków jest niestosowne”. I zaapelował o zwrócenie innego źródła finansowania rent niż podatki.

„Panie pośle Foltyn. To, co pan mówi, jest po prostu nieprzyzwoite. Osoby, które się opiekują osobami z niepełnosprawnością, mają na pewno bardzo ciężkie życie, z pewnością cięższe niż pan” – odpowiedział mu Adrian Zandberg z Lewicy.

Kamiński i Wąsik wyszli z aresztu

Obaj politycy opuścili zakłady karne we wtorek późnym wieczorem: Mariusz Kamiński był osadzony w Radomiu, Maciej Wąsik w Przytułach Starych. Były minister spraw wewnętrznych dziękował zgromadzonym zwolennikom PiS, żonie i synowi. „Jestem gotów do dalszej walki” – zapowiedział. Tłum skandował: „Zwyciężymy, zwyciężymy!”, „Ruda wrona orła nie pokona!”, „Cześć i chwała bohaterom!”. Kamiński zwrócił się też do polityków rządzącej koalicji: „Panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy”. Najpewniej wybiera się na rozpoczynające się w czwartek posiedzenie Sejmu.

Wąsik relacjonował, że „odliczał dni od 18 do 18” i czekał w oknie, żeby pomodlić się ze zwolennikami PiS, gromadzącymi się pod ogrodzeniem mimo zimnej pogody. Dziękował żonie Romie, która „była dzielna jak lwica”, kolegom parlamentarzystom, sprzyjającym mediom i osobom, które się za niego modliły i pisały listy.

Akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym trafiły do Kancelarii Prezydenta we wtorek, kilka godzin wcześniej, wraz z negatywną, ale niewiążącą opinią prokuratora generalnego Adama Bodnara. „Niemniej jednak ta opinia jest. Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą″ – mówił Andrzej Duda, który wydał oświadczenie dla mediów w Pałacu Prezydenckim. Towarzyszyły mu ponownie żony obu skazanych polityków.