5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Szczyt UE przyjął pakiet pomocy dla Ukrainy, Daniel Obajtek odwołany z funkcji prezesa Orlenu, koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia, Andrzej Duda wzywa do siebie premiera z rządem, podwyżki dla nauczycieli mogą się opóźnić.

1. Szczyt UE przyjął pakiet pomocy dla Ukrainy

Szczyt uzgodnił w czwartek 1 lutego 50 mld euro pomocy dla walczącej z putinowską Rosją Ukrainy z unijnego budżetu. Choć wielu brukselskich dyplomatów i urzędników obawiało się, że rokowania przeciągną się do późnej nocy, pakiet pomocowy dla Kijowa (50 mld na lata 2024–27), który premier Węgier zablokował na grudniowym szczycie, został uzgodniony już przed południem.

Rokowania z Viktorem Orbánem trwały parę godzin w małej grupie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierką Włoch Giorgią Meloni i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Węgier musiał zrezygnować z żądań, by coroczne transze pomocy dla Ukrainy były jednomyślnie zatwierdzane. Żądania, choć ubierał je od listopada w różnorodne i czasem niespójne formy, sprowadzały się do zapewnienia sobie prawa weta wobec kolejnych rocznych transz dla Ukrainy. To było nie do przyjęcia dla innych krajów, bo celem nowego pakietu jest zapewnienie przede wszystkim stabilnego finansowania na najbliższe cztery lata.

2. Daniel Obajtek odwołany z funkcji prezesa Orlenu

„Orlen informuje, że rada nadzorcza spółki, po zapoznaniu się z pismem prezesa zarządu Orlen SA. pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że oddaje się do dyspozycji Rady nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji, postanowiła odwołać pana Daniela Obajtka z zarządu Orlen SA z upływem dnia 5 lutego 2024 roku” – poinformowano w komunikacie spółki.

Na prezesa koncernu Daniel Obajtek został powołany 6 lutego 2018 roku. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Jasińskiego, czyli pierwszego prezesa Orlenu z nadania PiS. Jasiński stracił stanowisko po tym, jak w fotelu premiera Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło.



Daniel Obajtek, jak i jego młodszy brat, Bartłomiej, jako dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, „byli symbolami polityki personalnej rządów PiS w spółkach Skarbu Państwa” – pisze w „Polityce” Adam Grzeszak.

3. Koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia

„Nie będzie podziału szpitali na te, w których przeprowadza się zabieg aborcji i te, w których nie robi się tego zabiegu” – zapowiedziała Izabela Leszczyna. Ministerstwo Zdrowia chce zmienić przepisy o warunkach umów między NFZ-em a porodówkami tak, by klauzula sumienia lekarzy nie pozbawiała pacjentek należnych im świadczeń. Odmowa terminacji ciąży ma od teraz kończyć się dla porodówek poważnymi konsekwencjami.

„Zapowiedzi dotyczą zaledwie przestrzegania istniejących przepisów, a jednak to rewolucja. Przez ostatnie lata niektórzy dyrektorzy z dumą podkreślali, że »u nich się tego nie robi«. Stracą taką możliwość” – komentowała w „Polityce” Martyna Bunda.

4. Andrzej Duda wzywa do siebie premiera z rządem

Prezydent wydał w czwartek oświadczenie po tym, jak podpisał ustawę budżetową i okołobudżetową na 2024 rok, ale jednocześnie zdecydował o skierowaniu ich, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego. „Jak państwo wiecie, bo informowaliśmy o tym i było to i jest szeroko komentowane wczoraj, podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej i przesłaniu jej do publikacji. Tak też się stało. Ustawa budżetowa w niedługim czasie wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję z tego, że rząd będzie mógł realizować te zobowiązania, które podjął, które też wpisał do ustawy budżetowej” – powiedział Duda.

Zapowiedział, że wyda postanowienie o zwołaniu rady gabinetowej na 13 lutego na godz. 13.00. „To będą dwa miesiące od czasu powołania rządu, będziemy mogli usiąść i spokojnie przedyskutować kwestie jak rząd zamierza realizować inwestycje, co planuje” – przekazał Duda.

Wyjaśnijmy: Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Zgodnie z konstytucją jest zwoływana „w sprawach szczególnej wagi”.

5. Podwyżki dla nauczycieli mogą się opóźnić

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli prawdopodobnie nie przyjdą tak, jak zakładaliśmy, od marca z wyrównaniem od stycznia. Może się tak zdarzyć, że to będzie dopiero od kwietnia – zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka po spotkaniu ze związkami zawodowymi. Jako przyczyny tej sytuacji ministra edukacji wymieniła m.in zawetowanie ustawy okołobudżetowej oraz podpisanie przez Andrzeja Dudę budżetu dopiero 1 lutego.

Szefowa MEN była dopytywana, na ile jest pewne, że podwyżki będą od kwietnia. Odpowiedziała, że „trochę to zależy od tempa negocjacji (...). My żeśmy naprawdę liczyli uchwalając budżet po przejęciu władzy, czyli w grudniu, że będzie to szło jak najszybciej. Jesteśmy zasmuceni, że pan prezydent dla gry politycznej poświęcił spokój i bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli”.

