Stanowski, Gawryluk i inni egzotyczni kandydaci na prezydenta. Celebryci bawią się w politykę

Paradoksem tej zabawy celebrytów w politykę jest przede wszystkim występujące tu odwrócenie ról. Ale jeśli miałbym zgadywać, to red. Stanowski z red. Gawryluk tym razem zagrają jeszcze w supporcie. Następnym prezydentem Polski będzie polityk.

Dawniej mówiło się „komiczny”, a dziś „memiczny”. Redaktor Krzysztof Stanowski, przeprowadzając wraz z Robertem Mazurkiem utrzymany w duchu tzw. symetryzmu wywiad z Andrzejem Dudą, określił jego prezydenturę właśnie jako memiczną. Najwidoczniej epitet ten obaj panowie uznali za mieszczący się w ramach szeroko rozumianej kurtuazji, bo jeden nie przeprosił, a drugi zupełnie się nie obraził.

I słusznie, bo po co się obrażać na świętą prawdę? Nic to nie da. Wielką zasługą prezydenta mema Andrzeja Dudy jest uczynienie z urzędu głowy państwa polskiego miejsca niezbyt prestiżowego, przystępnego i ogólnie wyluzowanego. A to przecież sprzyja demokracji!

Wybory, czyli festiwal demokracji

W ramach trendu „prezydentura bliżej ludzi” o starcie w nadchodzących wyborach prezydenckich pół żartem, pół serio (może tylko ćwierć serio, ale zawsze) przebąkują (bądź nie dementują) osobistości medialne. W ramach wspomnianego wywiadu małą pogawędkę przed kamerą ucięli sobie na ten temat Andrzej Duda z Krzysztofem Stanowskim, który zachowywał się tak, jak gdyby na serio rozważał start w wyborach, podczas gdy Duda jak gdyby na serio go do tego zachęcał.

Można by sądzić, że to takie sobie żarciki, lecz w dobie powszechnej tiktokizacji czy celebrytyzacji życia publicznego granica między żartem, prowokacją i poważnym udziałem w polityce zaczyna się zacierać. Może więc i będzie kandydat Stanowski?

Ale co tam Stanowski! Nam brakuje Magdaleny Ogórek albo kogoś, kto mógłby ją zastąpić w roli szykownej, eleganckiej kandydatki celebrytki. Źródła zbliżone do Polsatu donoszą, że nad ewentualnością podjęcia się takiej polityczno-wizerunkowej misji zastanawia się prowadząca „Wydarzenia” dziennikarka Dorota Gawryluk.