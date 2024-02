Prokuratura chce uchylenia immunitetu Ryszarda Czarneckiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Ryszarda Czarneckiego z PiS. Chodzi o tzw. kilometrówki.

Jako pierwsza o sprawie poinformowała „Rzeczpospolita”. Według informacji dziennika śledczy chcą postawić Ryszardowi Czarneckiemu zarzuty za przedkładanie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących podróży służbowych, w tym przejechanych kilometrów. Europoseł miał w ten sposób wyłudzić od europarlamentu 220 tys. euro. Śledztwo jest prowadzone z zawiadomienia Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

„W okresie od 10 czerwca 2009 r. do 12 listopada 2013 r. w Warszawie, w Brukseli oraz w Strasburgu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji doprowadził Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 203 167 euro” – cytuje „Rzeczpospolita” prok. Beatę Syk-Jankowską, rzeczniczkę Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Na profilu Prokuratury Krajowej na portalu X pojawił się z kolei wpis zawiadamiający, że „Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Ryszarda Cz.”.

Według prokuratury Czarnecki miał podawać w dokumentach nieprawdziwe miejsce zamieszkania w Polsce: wskazywał, że znajduje się w Jaśle, gdy w rzeczywistości było w Warszawie. Ponadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których „podał nieprawdę co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże, i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd”. Śledczy podkreślają, że europoseł „uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”.

Już cztery lata temu unijni śledczy odkryli, że w latach 2009–18 Ryszard Czarnecki pobierał nienależne mu zwroty kosztów podróży służbowych i diety i nakazało mu zwrot 100 tys. euro. Czarnecki deklarował, że do Brukseli jeździł m.in. kabrioletem, który został zezłomowany 11 lat wcześniej.

Ryszardowi Czarneckiemu grozi do ośmiu lat więzienia.