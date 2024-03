Amunicyjny kapiszon, niepokojący sygnał dla Polski. PiS powinien się z tego rozliczyć

Pierwszy nabór wniosków do unijnego programu ASAP (zwiększenia produkcji amunicji) przyniósł kontrakt tylko jednej polskiej firmie i to relatywnie niewielki. Politycy PiS oczywiście zaczęli oskarżać o ten rezultat obecnie rządzących, ale rozliczać powinni się sami.

ASAP, czyli fundusz przeznaczony na pilne zamówienia amunicyjne, powołany został w ubiegłym roku, głównie z myślą o wsparciu dostaw dla Ukrainy, ale również jako pierwszy krok ku powiększaniu i wzmacnianiu „bazy przemysłu obronnego” Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie nie skończyła się szybko, a gdy wszyscy zdali sobie sprawę, że może potrwać długo – a jednocześnie zapasy amunicji zaczęły topnieć w oczach – Bruksela zdecydowała się działać i to jak na unijne warunki szybko i zdecydowanie (stąd akronim, od frazy „as soon as possible” - „tak szybko jak się da”).

Szokująco mało. Gdzie szukać winnych?

W unijnej „kieszeni” nie było dużo, bo 500 mln euro, ale do wydania niemal natychmiast, czyli w ciągu kilku miesięcy. Nabór wniosków ogłoszono w październiku 2023 r., przyjmowano je do 13 grudnia, a w pierwszych miesiącach nowego roku poddano analizie i ocenie. W tym samym czasie unijny komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny m.in. za przemysł obronny, dwa razy zrobił rundę po firmach zbrojeniowych Europy, spotykał się z ich szefami, badał grunt, patrzył na hale produkcyjne – generalnie miał dobre wrażenie, również po wizycie w polskich zakładach Dezamet Nowa Dęba. Przynajmniej tak informowały obie zainteresowane strony: Komisja Europejska i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Polska również inwestowała już we własny program amunicyjny przez powołanie funduszu zwanego Narodową Rezerwą Amunicyjną oraz negocjowanie gigantycznego co do wartości kontraktu z PGZ, podpisanego na finiszu rządów PiS i Mariusza Błaszczaka w MON. Zamknął się on kwotą 11 mld zł, ale dotyczył ledwie 300 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dostarczanych do 2029 r. To był pierwszy sygnał, że – po pierwsze – nawet polska amunicja bardzo podrożała (w zasadzie do europejskiego poziomu cen), a po drugie, zdolności do jej wytwarzania nawet nie zbliżają się u nas do liczb, jakich wymaga prawdziwa wojna, choćby taka, jaka od dwóch lat trwa w Ukrainie. Jeśli chodzi o stronę ukraińską, 300 tys. pocisków to przy dużej intensywności walk zapas zużywany w miesiąc, a przy niższej w trzy miesiące. Rosjanie mają i zużywają amunicji jeszcze więcej.

Ale polskie apetyty były wielkie, tym bardziej że na horyzoncie pojawiły się wreszcie unijne pieniądze na zamówienia obronne. Nie jest to może najłatwiejsza ścieżka finansowania, ale teoretycznie zapewnia stabilne warunki i długoletni dopływ gotówki, czyli coś, czego PGZ potrzebuje najbardziej. Spróbować na pewno było warto, zwłaszcza że władze PiS promowały się jako lider zakupów zbrojeniowych i wydatków na wojsko. Aktywne wejście w nowy europejski program przemysłowy miało dodać wiarygodności obronnemu przebudzeniu Europy z punktem ciężkości na wschodzie. W ramach ASAP wnioski złożyły spółki Grupy Amunicyjnej PGZ, konglomeratu firm zajmujących się wytwarzaniem komponentów, półproduktów oraz wyrobów finalnych – pocisków i granatów różnego rodzaju (Mesko, Nitro-Chem i Dezamet). Pierwsza spółka ze Skarżyska-Kamiennej jest najbardziej znana z produkcji pocisków rakietowych Piorun i Spike, ale stanowi hub amunicyjnej grupy. Bydgoski Nitro-Chem jest największym w europejskich krajach NATO wytwórcą materiałów wybuchowych. Dezamet wytwarza pociski, ale częściowo z importowanych komponentów. Dziś wiadomo, bo po rozpętaniu się politycznej burzy liczby zostały ujawnione przez MON, że polskie wnioski opiewały na wartość 11 mln euro, a więc nieco ponad 2 proc. całości funduszu. Niewiele, jak na deklarowane szumnie apetyty i politycznie reklamowaną przez PiS rolę lidera zbrojeń.

Ale przyznanie zamówienia tylko jednej firmie, na zaledwie 2,13 mln euro, to zupełny szok, bo Polska wylądowała na szarym końcu listy z najniższą kwotą zamówienia. To, że na jej początku są Niemcy, Norwegowie (pomimo pozostawania poza Unią dopuszczeni do wspólnych projektów obronnych) i Francuzi nie powinno dziwić, bo w tych krajach przemysł amunicyjny jest najbardziej rozwinięty, wytwarza samodzielnie wszelkie komponenty i ma rozbudowane powiązania kooperacyjne. To ułatwia nie tylko utrzymanie tempa własnej produkcji, ale zawiązywanie wielonarodowych konsorcjów, preferowanych w unijnym postrzeganiu współpracy przemysłowej. Widać to po tabeli wyników, gdzie największe kontrakty o wartości przekraczającej 40 mln euro poszły właśnie do grup liczących od dwóch do pięciu podmiotów.

Niepokojący sygnał dla Polski

W zrozumieniu rezultatów nieudanego dla Polski konkursu pomaga też to, iż wspomniane pół miliarda euro funduszy podzielone było na kilka nierównych zakładek: na materiały wybuchowe przewidziano 190 mln, na prochy 144 mln, na pociski rakietowe 40 mln, na testowanie i recertyfikację (potrzebną, by amunicja była możliwa do użytku między różnymi systemami uzbrojenia) 4,3 mln. Na same zaś pociski artyleryjskie program ASAP przewidział relatywnie niewiele, bo 90 mln euro. Z tego podziału – a także z publikowanych założeń projektu – wynika, że głównym celem programu wcale nie była produkcja amunicji jako taka, ale bardziej poszerzenie bazy jej produkcji. Innym „kruczkiem” było dofinansowanie kosztów na poziomie do 45 proc., co oznacza, że wnioskujący musiał mieć własne (lub pożyczone) pieniądze na uruchomienie produkcji na potrzeby ASAP. Jak powszechnie wiadomo, spółki PGZ nie są krezusami i nie pracują na zysk, bo pozarynkowy system funkcjonowania tego od nich nie wymaga. W efekcie każdy milion euro jest wyzwaniem dla takiego Dezametu dużo większym niż dla Rheinmetalla, Nammo czy Nextera.

Dezamet uzyskał zaledwie 2,3 proc. kwoty przeznaczonej na pociski, co trudno uznać za wynik zadowalający. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk ujawnił też, że Nitro-Chem nie aplikował o środki na swoją główną produkcję, czyli materiały wybuchowe, w której to kategorii, jak pisze wiceminister na platformie X, „każda ubiegająca się firma otrzymała grant”. To oczywiście rodzi pytania o proces przygotowania wniosków za poprzedniej władzy i korelację między politycznymi deklaracjami a nadzorem nad ich spełnieniem. Oczywiście nie sprzyja temu fakt, iż produkująca głównie dla MON PGZ nadzorowana jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, a unijne projekty obronne prowadzi w Polsce resort rozwoju. Plus struktura PGZ, która jest grupą samodzielnych spółek, a nie jednolitą firmą, zarządzaną z góry na dół i poddaną stanowczym rygorom.

Sprowadza się to do sytuacji, że nawet jeśli na szczytach władzy padają pewne hasła, to nie muszą one być podejmowane przez zarządy konkretnych firm, a jakość samego procesu konkursowego też może być różna. Przecież to w sumie pierwszy taki przypadek, a każdy ma prawo do błędów. Z innej perspektywy politycznej oczywiście wynik konkursu będzie niebywale prosty do wytłumaczenia: Unia rozdała frukta swoim, a nieudolny polski rząd nawet nie umiał upomnieć się o ochłapy. Ale bardziej realistyczna ocena sytuacji musi uwzględniać też to, że jak wszystko w polskiej obronności i zbrojeniach, produkcja amunicji przeżywa szok popytowy w warunkach niedostatku mocy produkcyjnych i braku suwerenności technologicznej. Po prostu polskie firmy nie produkują wszystkiego co potrzeba do amunicji i nie są w stanie wytworzyć jej wystarczających ilości nawet jak na potrzeby krajowe, zresztą lawinowo rosnące. To dlatego niemal każdy kontrakt na sprzęt z importu musiał być uzupełniany o komponent amunicyjny, nawet jeśli dotyczył teoretycznie typowego uzbrojenia – jak czołgi strzelające powszechnie znanymi pociskami 120 mm czy działa używające też standardowych pocisków 155 mm.

Abstrahując od kwestii standaryzacji, która też okazuje się problematyczna (wojna w Ukrainie pokazała, że pocisk 155 mm innemu pociskowi 155 mm wcale nie jest równy), Polska zwyczajnie nie byłaby w stanie wyprodukować takiej ilości amunicji, jaka jest potrzebna nawet na wypełnienie pierwszej „jednostki ognia” zamawianego za granicą sprzętu. Komisarz Breton mógł chwalić polskie zakłady, gdy je oglądał, ale jego urzędnicy dostawszy później szczegółowe dokumenty, zapewne ocenili polskie zdolności produkcyjne wedle ich realnego poziomu.

Sygnał ten powinien i dla nas w kraju być dzwonkiem ostrzegawczym, bo może być pierwszym niezależnym od politycznego nastawienia testem wiarygodności zapewnień o masowej produkcji broni i amunicji. Proces oceny w Komisji Europejskiej ma to do siebie, że podlega sprawdzeniu i weryfikacji, więc będzie można zapytać, co poszło nie tak. W Unii będą kolejne konkursy i programy, na sumy dużo wyższe niż ASAP, i będzie jeszcze okazja by się wykazać. Ważniejsze jednak, by Polska realnie i dla własnego bezpieczeństwa podniosła zdolności produkcyjne w obszarze współdecydującym o jej zdolnościach obronnych.