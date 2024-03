Rolnicy na drogach, Trump o NATO. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Rolnicze blokady dróg w całym kraju, Trump łagodzi słowa o NATO, wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, język śląski i prawa dziecka w Sejmie, rząd o wakacjach składkowych dla przedsiębiorców.

1. Rolnicy będą dziś blokować drogi

We wszystkich województwach w środę od rana spodziewane są utrudnienia na drogach, głównie dojazdach do większych miast i trasach szybkiego ruchu. To skutek zaplanowanego na środę protestu rolników. Policja podała, że zapowiedziano 580 protestów. Funkcjonariusze policji apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.

Strajk tym razem został zwołany przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”. Związek sprzeciwia się unijnemu Zielonemu Ładowi, importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniu hodowli zwierząt w Polsce i „dramatycznej sytuacji” w rolnictwie. Chcą wypłaty rekompensat i wsparcia rolników.

2. Trump: jeśli Europa będzie płacić, zostaniemy w NATO

USA pozostaną w Sojuszy Północnoatlantyckim, gdy kraje europejskie „będą traktować Amerykę uczciwie” - zapewnił kandydat Republikanów na prezydenta i były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej stacji GB News. W rozmowie z Nigelem Farage'em, czołowym orędownikiem brexitu, Trump potępił kraje europejskie za „czerpanie korzyści” i wezwał je do płacenia uczciwej części wydatków na obronność.

„NATO stało się silne dzięki mnie. Teraz NATO musi traktować USA uczciwie, ponieważ gdyby nie Stany Zjednoczone, NATO nawet by nie istniało” - przekonywał były prezydent. Dociskany przez Farage’a, czy „jeśli kraje europejskie zaczną grać fair, Ameryka tam będzie?”, Trump odpowiedział: „tak, w 100 proc.". Wybory prezydenckie w USA obędą się w listopadzie, kandydatem Demokratów będzie obecny prezydent Joe Biden.

3. Tusk: wniosek o Trybunał Stanu dla Glapińskiego jest gotowy

„Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk. „Zostanie złożony w najbliższych dniach” – dodał. Złożenie wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem było jednym z elementów programu Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na 100 dni”.

Na początku stycznia Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, mówiące, że przegłosowanie przez Sejm wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP oznacza automatyczne zawieszenie go w czynnościach służbowych. TK uznał także, że niezgodny z konstytucją jest zapis, że do postawienia prezesa banku centralnego przed TS wystarczy bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Trybunał zażądał zmian w ustawie i jednocześnie stwierdził, że Sejm jest zobowiązany do wstrzymania się z rozpoczęciem każdorazowej procedury dotyczącej postawienia prezesa NBP do czasu wykonania wyroku w drodze ustawy.

4. W Sejmie o języku śląskim i prawach dziecka

Dzisiaj Sejm rozpocznie dwudniowe posiedzenie. Posłowie rozpoczną prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Projekt zakłada przede wszystkim wpisanie śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, jako drugiego – obok kaszubskiego – języka regionalnego. Posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie poselskiego projekt nowelizacji ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Sejm ma też przeprowadzić pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przygotowanym przez posłów Konfederacji. Celem projektu ma być podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniej niż 60 000 zł. W czwartek posłowie mają wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

5. Wakacje składkowe dla przedsiębiorców zaakceptowane przez rząd

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz właściciele mikroprzedsiębiorstw (do dziewięciu zatrudnionych) w jednym miesiącu w roku (dowolnie wybranym) nie zapłacą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na Fundusz Pracy i Solidarnościowy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Co ważne, wakacje nie obejmą składki zdrowotnej – tu żadnej ulgi nie będzie.

Nowy pomysł na wsparcie drobnych przedsiębiorców ma zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku – chociaż z pierwszego takiego „urlopu” będzie można skorzystać zapewne dopiero późną jesienią. Wiele zależy od tempa prac parlamentarnych nad projektem. Wakacje dotyczą tylko właściciela firmy, a nie jego pracowników. Brakujące składki zostaną pokryte z pieniędzy publicznych – tak, aby nie została z ich powodu obniżona w przyszłości emerytura. O argumentach z i przeciw takiemu rozwiązaniu pisze w serwisie „Polityki” Cezary Kowanda.