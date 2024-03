Dziś znowu mecz o wszystko. 5 ważnych tematów, o których musisz wiedzieć

Sejm przyjął informację o możliwym przestępstwie Mateusza Morawieckiego w związku z KPO; premier mianował nowego szefa policji; polscy piłkarze grają dziś barażowy mecz o awans do Euro 2024; dymisja premiera Irlandii; ogłoszono światowy raport szczęścia.

1. Lewandowski i spółka grają mecz roku

To będzie tak naprawdę dwumecz. Po słabym występie w grupie eliminacyjnej do tegorocznych mistrzostw Europy reprezentacja Polski musi o awans walczyć w barażach. Dziś odsłona pierwsza: mecz z Estonią. Trzeba wygrać, żeby w ostatecznej walce o Euro 2024 zmierzyć się ze zwycięzcą spotkania Walia – Finlandia (ten mecz 25 marca).

Pojedynek z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się o godzinie 20:45, transmitować go będzie telewizja publiczna. Selekcjoner Michał Probierz ma dużo szczęścia, bo do kapitalnej formy wraca najlepszy polski piłkarz w historii Robert Lewandowski. W ostatnim ligowym meczu jego FC Barcelona pokonała Atletico Madryt 3:0, a Polak strzelił bramkę i asystował przy dwóch pozostałych. „Nieważne jak, ważne, żeby ten mecz wygrać. Teraz nic innego się nie liczy, w głowie mam tylko mecz z Estonią” – mówił kapitan polskiej reprezentacji na przedmeczowej konferencji. Probierz pytany o Estończyków, powiedział: „Wiemy, że oni stawiają na stabilną defensywę. Mają wysoki zespół. Potrafią przejść płynnie do kontrataku. Patrzymy jednak głównie na siebie”.

2. Jest nowy szef policji

Choć nie całkiem nowy. Od środy najważniejszym policjantem w kraju będzie inspektor Marek Boroń, który i tak już od grudnia pełnił obowiązki komendanta głównego tej służby. Zgodnie z ustawą taki stan może trwać maksymalnie trzy miesiące.

„Czas przeciąć medialne spekulacje. Na mój wniosek Pan Premier Donald Tusk powołał z dniem 21 marca br. insp. Marka Boronia na stanowisko Komendanta Głównego Policji. Gratuluję Panie Komendancie!” – napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Boroń był wcześniej zastępcą dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, a jako wiceszef Centralnego Biura Śledczego Policji brał udział m.in. w wyjaśnianiu afery podsłuchowej.

Zastąpił na fotelu szefa policji gen. Jarosława Szymczyka, który stał się symbolem oficera mocno związanego z pisowską władzą. Za jego kadencji policja atakowała ludzi protestujących na ulicach, szczególnie członkinie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (bicie pałkami teleskopowymi). Sam zaś „zasłynął” odpaleniem granatnika w swoim gabinecie w komendzie głównej policji.

3. Morawiecki popełnił przestępstwo zaniechania?

Podczas środowych obrad Sejm przyjął w głosowaniu informację rządu dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra właściwego ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Ma ono polegać na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z wartego miliardy euro Krajowego Planu Odbudowy (zaliczka wyniosła 4,7 mld euro).

Pod koniec lutego Komisja Europejska po niemal trzech latach odblokowała Polsce 137 mld euro w ramach KPO i funduszy z polityki spójności. Bruksela uznała, że Polska spełniła tzw. kamienie milowe dotyczące niezależności systemu sądowniczego.

4. Premier Irlandii zrezygnował

Leo Varadkar został najmłodszym premierem Irlandii w 2017 r., a jednocześnie przewodniczącym ugrupowania Fine Gael. Wczoraj ustąpił z tego drugiego stanowiska, a szefem rządu przestanie być, gdy zostanie wyłoniony jego następca. „Kiedy zostawałem liderem partii i premierem, wiedziałem, że kiedyś będę musiał zrezygnować. Ten czas właśnie nadszedł” – mówił w środę Varadkar. „Uważam, że ponowny wybór naszego trójpartyjnego rządu służyłby przyszłości naszego kraju. Utrzymałby kurs naprzód, pomógłby chronić dotychczasowe osiągnięcia i budować kolejne” – dodał.

Na początku marca rząd Varadkara poniósł porażkę w referendum dotyczącym roli kobiety, definicji rodziny oraz opieki nad starszymi i osobami z niepełnosprawnościami. A macierzysta partia była coraz mniej zadowolona z rządów swojego gabinetu. W najnowszych badaniach prowadzi lewicowa Sinn Fein, wybory odbędą się najpóźniej za rok.

5. Światowy raport szczęścia. Na którym miejscu Polska?

W środę obchodzono Światowy Dzień Szczęścia ONZ i jednocześnie opublikowano najnowszy World Happiness Report obejmujący 143 kraje, w których ankiety przeprowadza Instytut Gallup World Poll. Jego wyniki pokazują średnią z lat 2021–23. Jak z niego wynika, najszczęśliwsi są mieszkańcy Finlandii, a za nią kolejnych krajów skandynawskich: Danii, Islandii i Szwecji. Następny jest Izrael, a potem Holandia, Norwegia i Luksemburg.

Ciekawe, że spośród naszych sąsiadów do pierwszej dwudziestki weszły Czechy (18. miejsce) oraz Litwa (19. miejsce).

A Polska? W porównaniu z poprzednim raportem awansowaliśmy o cztery miejsca i jesteśmy na 35. I to wcale nie jest bardzo zły wynik, bo za nami są np. Hiszpanie (36. miejsce) czy Włosi (41. pozycja).