Milionerzy z sejmików. Ujawniamy, jak zarabiają radni PiS w państwowych spółkach i instytucjach

We wszystkich sejmikach wojewódzkich PiS ma 221 radnych, aż 127 z nich dostało w kończącej się właśnie kadencji posady w spółkach Skarbu Państwa, agencjach rolnych i instytucjach zależnych od rządu. Liczni wciąż trwają na tych stanowiskach i znów startuje w wyborach. Dla wielu przepustką do rad nadzorczych państwowych spółek był dyplom MBA z głośnego Collegium Humanum.

Jeden z ważnych polityków PiS opowiada trochę poirytowany, że odkąd „wygrali wybory, ale nie mogą rządzić”, wielu próbuje ukryć związki z partią. – Widać to szczególnie teraz w wyborach samorządowych. Ukrywają się za szyldami lokalnych komitetów, tak jakby zapomnieli, ile nam zawdzięczają. A powinni pamiętać, bo cała rzesza radnych zarabia wciąż na stanowiskach w spółkach, radach nadzorczych, instytucjach, gdyż ludzie od Tuska jeszcze nie zdążyli ich powymieniać – zauważa.

W 2018 r. po głośnej akcji #SamiSwoi, przeprowadzonej przez młodzieżówkę PSL, która ujawniała zarobki radnych PiS w spółkach Skarbu Państwa, Jarosław Kaczyński ogłosił: „Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. To znaczy, że te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu”. Jak wspomina jeden z polityków PiS, kiedy samorządowcy partyjni rozlokowani wówczas w spółkach Skarbu Państwa się policzyli, okazało się, że nie będzie kim wypełnić samorządowych list wyborczych. Wymyślono więc, że zakaz startu mają tylko ci, którzy zarabiają więcej niż 15 tys. zł brutto miesięcznie. Dziś politycy PiS z rozbrajającą szczerością przyznają, że wtedy nie można było odciąć działaczy od możliwości odkucia się po chudych latach w opozycji i przygotowania na kolejne, które właśnie dla nich nastały.

Sprawdziłyśmy, jak to wyglądało w praktyce. Nie sposób oczywiście prześledzić źródeł dochodów tysięcy radnych wszystkich szczebli samorządu. Ze względu na rozległość tematu ograniczyłyśmy się do radnych wojewódzkich i już to wyraźnie pokazuje skalę zjawiska.

Okazało się, że z 221 radnych PiS w 16 sejmikach wojewódzkich aż 127 otrzymało stanowiska w radach nadzorczych i zarządach państwowych spółek, w agencjach rolnych oraz instytucjach, na które wpływ miała partia władzy.