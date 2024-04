Zadowolona Konfederacja teraz chce zawalczyć o Brukselę. Relacja ze sztabu

W sztabie dominował lekki optymizm pomieszany z ulgą związaną z zakończeniem trudnej kampanii. Konfederaci nie kryją, że walka wyborcza potrwa do czerwca.

W pierwszych reakcjach na wieczorze wyborczym zorganizowanym przy pl. Konesera na warszawskiej Pradze Północ dominowało rozczarowanie – ale nie samym wynikiem, tylko jego prezentacją. Na telebimie wyświetlono najpierw wyniki wyborów prezydenckich w Warszawie, gdzie w pierwszej turze wygrał Rafał Trzaskowski. Obok pokazano rezultat Tobiasza Bocheńskiego, kandydata PiS – ani słowa o startującym z listy Konfederacji Przemysławie Wiplerze, ani o ogólnopolskich wynikach Konfederacji. Ukazały się dopiero kilka minut później, kiedy jeden z działaczy „dojrzał je na mniejszym okienku” na ekranie.

Gdy ze sceny padła liczba 7,5 proc., po sali rozległy się aplauzy i krzyki zadowolenia. Jesienią, mimo pozytywnych sondaży i spekulacji o koalicji rządowej z PiS, zdobyli 7,16 proc. głosów, a niektórzy działacze obawiali się, że spadną pod próg.

W Konfederacji nastrój wyczekiwania

Tym razem w sztabie dominował umiarkowany optymizm. Jeszcze przed godz. 21 na scenie pojawiła się rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Kilkakrotnie podkreśliła, że kampania była dla formacji bardzo trudna i sam fakt wystawienia listy do każdego sejmiku wojewódzkiego należy uznać za „kawał dobrej roboty”. Jak dodała, kandydaci prawicy starali się być blisko ludzi, co było wyzwaniem, bo Konfederacja „nie ma takich zasobów jak wielkie molochy partyjne” i „kampania realizowana była głównie ze środków prywatnych”.

Po niej przemawiał szef sztabu Paweł Usiądek. Też wspomniał o niewielkich zasobach finansowych, ale sporo miejsca poświęcił partnerom. Konfederacja sprzymierzyła się w tych wyborach z Bezpartyjnymi Samorządowcami, co w praktyce oznaczało aż czteroczłonową koalicję. Sami konfederaci, w Sejmie mający 18 posłów, są przecież konglomeratem Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei i Konfederacji Korony Polski. Sztabowcy narzekali na trudności logistyczne, Zajączkowska zauważała, że w niektórych miejscach w Polsce odmawiano im organizacji wydarzeń kampanijnych, mimo to nie poddawali się – za co wszystkim członkom koalicji należy się aplauz, stwierdziła ze sceny.

Dało się jednak wyczuć nastrój oczekiwania, bo dla Konfederacji wybory samorządowe są mimo wszystko jedynie uwerturą do czerwcowego głosowania do Parlamentu Europejskiego. Dlatego zarówno sztabowcy, jak i politycy tej formacji szybko zaczęli przerzucać akcenty na dyskusję o Brukseli, w praktyce rozpoczynając już nową kampanię. Zaczął Usiądek – powiedział, że już od poniedziałku zaczyna się praca nad nowym projektem. Wątek podjął wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który na scenie pojawił się chwilę po ogłoszeniu wyborów. W jego zachowaniu widać było największy kontrast między październikowym rozczarowaniem a dzisiejszą umiarkowaną satysfakcją. Szeroko uśmiechnięty, od razu przyznał, że jest zadowolony z wyniku, bo „niektóre ugrupowania, które wchodziły do parlamentu, w kolejnych wyborach samorządowych nie przekraczały progu”.

Podziękował za alians z Bezpartyjnymi Samorządowcami i podkreślił, że ten wynik to dla Konfederacji zmiana jakościowa. „Wielu wyborców dopiero dowiaduje się, czym jest nasza formacja – mówił – a mimo to będziemy mieli jutro radnych, przedstawicieli w sejmikach, może nawet burmistrzów”. Jak stwierdził, „te wybory są dla nas najtrudniejsze”, w dodatku „nasze kadry są wciąż zbyt szczupłe”. Bosak zapowiedział też wspólny kongres Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

I przeszedł do ofensywy europarlamentarnej. Wysypał jeszcze trochę komplementów pod adresem kandydatów z połączonej listy, zauważając, że „nasi ludzie nie są od tego, żeby ich kupić za pieniądze, tylko żeby pracować dla Polaków”. Jak zauważył, „wybory do Parlamentu Europejskiego powinny być dla nas najłatwiejsze. Tematy europejskie to tematy, na których się znamy. Wiemy, co myślimy na temat eurokratów”. Wysoko postawił poprzeczkę – widać wyraźnie, że Konfederacja po czerwcowej elekcji wiele sobie obiecuje. Zdaniem Bosaka „musi teraz nastąpić kop do przodu”, a w europarlamencie muszą się znaleźć „ludzie krytyczni wobec Unii, a nie tylko fałszywi eurorealiści”.

Radość z pokonania Lewicy

Konfederaci wydawali się usatysfakcjonowani, choć impreza była dla nich raczej przerywnikiem, uwerturą do prawdziwej walki, a nie finałem kluczowego etapu. Po październikowym rozczarowaniu Bosakowi udało się odbudować morale w szeregach skrajnej prawicy, kusi też perspektywa mandatów w Brukseli – co nie jest wykluczone, bo wybory do PE tradycyjnie premiują partie bardziej radykalne. Sporo radości mieli też działacze Konfederacji z pokonania Lewicy w skali kraju, jeden z nich stwierdził nawet, że to „najważniejsze zwycięstwo” tego wieczoru.

Mimo entuzjazmu konkretów na temat kampanii europejskiej jeszcze brak. Działacze unikają na razie rozmów o ewentualnych aliansach na szczeblu europejskim, w kuluarach niektórzy wyrażali obawy, czy uda się zebrać dość wykwalifikowanych kandydatów, nie osłabiając przy tym reprezentacji parlamentarnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że Konfederacja odżywa. Co jest bardzo ważnym sygnałem dla reszty mniejszych i średnich ugrupowań, ale i dla PiS, w Brukseli tradycyjnie silnego siłą m.in. bardziej konserwatywnych polityków Suwerennej Polski. Konfederaci właśnie rzucili wyzwanie reszcie sceny politycznej – i pokazali, że mają zdolność regeneracyjną, co dla każdej partii jest bezcenną informacją.