Zgrzyty w koalicji, Braun z zarzutami. Pięć tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Rysy w koalicji po wyborach samorządowych; rząd przyjął tzw. babciowe; Grzegorz Braun usłyszał zarzuty; ksiądz Tomasz Z. został skazany w głośnej sprawie orgii na plebanii; Siergiej Ławrow złożył wizytę w Chinach.

1. Rząd przyjął „babciowe”

Od 1 października rodzice dzieci od 12. do 35. miesiąca życia będą mogli skorzystać z jednego z trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy „Aktywny rodzic”, o czym na wspólnej konferencji poinformowali Donald Tusk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wiceministra w tym resorcie Aleksandra Gajewska.

„Babciowe” (1500 zł) będą mogli pobierać rodzice, którzy chcą wrócić do pracy. Świadczenie „aktywnie w żłobku” (do 1500 zł miesięcznie) zastąpi obecne dofinansowanie (do 400 zł) do opłaty za pobyt dziecka w takiej placówce. Wysokość wsparcia będzie zależała od tego, ile w danej miejscowości wynosi opłata za żłobek. Rodzice lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na 1900 zł miesięcznie w przypadku obu form wsparcia.

Żeby skorzystać ze świadczenia „aktywnie w domu”, nie trzeba będzie spełniać warunku aktywności zawodowej (ma przysługiwać na tych samych zasadach co dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy na każde, także pierwsze dziecko – w wysokości 500 zł miesięcznie). Na dziecko za dany miesiąc będzie można pobierać tylko jeden rodzaj wsparcia, ale rodzice będą mogli zmienić, nawet wielokrotnie, decyzję o tym, z którego świadczenia chcą skorzystać. Programy mają kosztować budżet rocznie 8,9 mld zł.

2. Zgrzyty w rządzącej koalicji

Według krążących w mediach doniesień już w niedzielę w nocy po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów do sejmików wojewódzkich politycy Trzeciej Drogi mieli zażądać od Lewicy, żeby oddała resort nauki albo polityki społecznej w ręce innego koalicjanta, zapewne właśnie z TD. W przeciwnym wypadku – donoszą media – może nie dość do wymiany Szymona Hołowni w fotelu marszałka Sejmu na Włodzimierza Czarzastego, co zakłada umowa koalicyjna.

Nastroje podgrzał sam Hołownia, który w TVN24 stwierdził, że „ma wątpliwości” co do rządowego programu dotyczącego tzw. babciowego. „Mamy więc zgrzyt w koalicji. Prawdopodobnie nie tylko na tle urażonych ambicji Hołowni, ale też słabego wyniku Lewicy w wyborach sejmikowych. Hołownia poczuł krew i wraz z Kosiniakiem-Kamyszem zaatakowali pod hasłem, że Lewica ma za dużo stołków w rządzie” – komentuje Adam Szostkiewicz.

„Prędzej czy później takie pretensje uderzają w szefa, czyli premiera Tuska, i karmią teorie spiskowe w ramach koalicji. W tym przypadku pojawiło się podejrzenie, że Tusk nie uciął od razu sporu o aborcję między Hołownią i ludowcami a Lewicą, bo osłabiał Hołownię marzącego o prezydenturze” – dodaje publicysta „Polityki”.

3. Grzegorz Braun usłyszał zarzuty

Koniec z bezkarnością posła Konfederacji Grzegorza Brauna? Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że postawiła mu szereg zarzutów. Dotyczą znieważenia na terenie Sejmu grupy osób na tle religijnym (chodzi o skandaliczny incydent ze zgaszeniem świec chanukowych), naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego i pomówienia go w mediach, że jest „w stanie po użyciu alkoholu”, uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, sprzętu nagłaśniającego, naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego (dwa ostatnie zdarzenia dotyczą zakłócenia wykładu prof. Jana Grabowskiego). Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

4. Wyrok ws. orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej

Ksiądz Tomasz Z. z Dąbrowy Górniczej, oskarżony o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności, nieudzielenie pomocy i udostępnienie narkotyków, został skazany na półtora roku więzienia. Ma też wypłacić 15 tys. zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Wyrok zapadł w dniu rozpoczęcia procesu, toczył się w trybie niejawnym.

Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia zeszłego roku – kilku mężczyzn, w tym duchowni, spotkało się na plebanii, jeden z nich stracił przytomność, interweniowały pogotowie i policja. Ksiądz Z. od kilku miesięcy przebywa w areszcie, do sądu został doprowadzony. Wydarzenia z dąbrowskiej plebanii były kolejnym ciosem wizerunkowym w diecezję sosnowiecką, której po serii skandali grozi rozwiązanie.

5. Ławrow w Chinach, Vestager w USA

Zanim Władimir Putin dotrze do Pekinu, co ma się zdarzyć w maju, w stolicy Chin gościł rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Wangiem Yi. Rozmawiali o sprawach międzynarodowych, regionalnych (w tym Ukrainie) i konflikcie izraelsko-palestyńskim. Szef chińskiego MSZ przekonywał, że jego kraj chce wzmocnić strategiczną współpracę z Moskwą. Jak podkreślił, „Chiny i Rosja muszą wyraźnie stanąć po stronie postępu historycznego, uczciwości i sprawiedliwości”. Tymczasem z wizytą w USA przebywa europejska komisarz ds. konkurencji Margarethe Vestager, która próbuje przekonać amerykańskie władze do obrania ostrzejszego kursu wobec Pekinu, na razie przynajmniej w kwestii zielonej energii.