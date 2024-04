Pierwsza rekonstrukcja rządu Tuska: co już wiadomo, kto poleci, kto wyleci

Rekonstrukcja rządu może być dobrym momentem na zastanowienie się, dokąd rząd w ogóle zmierza. Do mediów przedostają się informacje o kościach niezgody między koalicjantami. Nieco światła rzucają też wybory do Brukseli.

Rekonstrukcja będzie. Potwierdził to na początku kwietnia premier Donald Tusk: „Przełom wiosny i lata wydaje mi się takim stosownym momentem”. Przypadkiem – a może nie – ów przełom wypada po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poza nazwiskami emocje budzą informacje o konflikcie między Trzecią Drogą a Lewicą, które chcą się pozbawiać resortów. W tym kontekście rekonstrukcja może okazać się o wiele mniej spektakularna.

Kto wyleci, kto poleci

Fundamentalne pytanie brzmi: jak będzie wyglądać rekonstrukcja? Z pewnością podyktuje to przede wszystkim wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bynajmniej nie chodzi tu o rezultaty poszczególnych partii, a o skład reprezentacji. Wśród kandydatów jest wielu ministrów i wiceministrów, z których część wejdzie w skład polskiej 53-osobowej reprezentacji. Zapowiadali to już zarówno premier Tusk, jak i marszałek Piotr Zgorzelski oraz politycy Polski 2050 i Lewicy.

Potwierdzony został start Krzysztofa Hetmana (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Bartłomieja Sienkiewicza i Joanny Scheuring-Wielgus (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Andrzeja Szejny (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Krzysztofa Śmiszka (Ministerstwo Sprawiedliwości), Borysa Budki (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Marcina Kierwińskiego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Prawdopodobnie wystartują również Maciej Gdula (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Michał Gramatyka (Ministerstwo Cyfryzacji), Jacek Protas (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Paweł Zalewski (Ministerstwo Obrony Narodowej) oraz Paulina Hennig-Kloska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Informacje o starcie zdementowały Izabela Leszczyna (Ministerstwo Zdrowia) i Barbara Nowacka (Ministerstwo Edukacji Narodowej), co znalazło potwierdzenie na listach. Z funkcją wiceministra już żegna się wybrany na prezydenta Włocławka Krzysztof Kukucki (Ministerstwo Rozwoju i Technologii). To oznacza, że w okręgu nr 13 dojdzie do wyborów uzupełniających. Takich okręgów miało być więcej – na giełdzie nazwisk krążyli m.in. senatorowie Grzegorz Schetyna, Bogdan Klich, Tomasz Grodzki – ale nie zgodził się na to Donald Tusk. Marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska zamknęła giełdę, mówiąc w TVP Info: „Listy [KO] będą bardzo mocne, ale bez obecnych członków Senatu”.

„My ich, oni nas”

Nie zdążył opaść kurz bitewny po wyborach samorządowych, kiedy Szymon Hołownia obwieszczał, że „umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte”, i zapowiadał, że jak będzie trzeba, to ją będzie renegocjować. Lewicy nie szczędził również marszałek Piotr Zgorzelski: „Kazali marszałkowi Hołowni wyp… Tymczasem społeczeństwo jakby im powiedziało to samo” – polityk PSL nazwał wynik koalicjanta „karmą”. Podał również w wątpliwość zapowiadaną w październiku zmianę w fotelu marszałka Sejmu w połowie kadencji (Hołownię ma zmienić Włodzimierz Czarzasty).

Trzecia Droga próbowała ukręcić bat z wygrawerowanym nań napisem: odebrać Lewicy ministerstwo. To scenariusz spektakularny, zakładający, że w koalicji dojdzie do przetasowania i zmiany stanu posiadania. Politycy Lewicy z uśmiechem nazywają zaczepki „medialnymi przepychankami”. – My ich aborcją, oni nas rekonstrukcją – słyszymy w jednym z resortów Lewicy. – Proszę pamiętać, że rząd tworzą cztery ugrupowania. Również politycy Trzeciej Drogi w kuluarowych rozmowach tonują emocje. – Rozmów o rekonstrukcji nie ma.

Rekonstrukcja rządu: potrzebna

Istnieje również prostszy scenariusz. Zakłada, że część ministrów po prostu będzie trzeba zastąpić, bo polecą do Brukseli. To samo dotyczy wiceministrów, chociaż w tym przypadku pojawia się też argument dotyczący wielkości rządu. W 100 konkretach na 100 dni znalazła się obietnica zmniejszenia liczby urzędników w resortach, obecnie jest ich ponad setka. – Redukcja będzie – słyszymy od jednego z ministrów.

Rekonstrukcja może być przede wszystkim dobrym momentem na zastanowienie się, dokąd rząd w ogóle zmierza. Do mediów przedostają się informacje o kościach niezgody stających w gardle na posiedzeniach. To nie tylko aborcja, ale również kredyt 0 proc., zmniejszenie składki zdrowotnej, a ostatnio ustawa o związkach partnerskich. To wierzchołek góry lodowej, bo spraw spornych między PSL, Polską 2050 a Nową Lewicą – i dostającą rykoszetem i ostro recenzującą rząd Lewicą Razem – jest więcej.

Więcej światła na nadchodzącą rekonstrukcję rzucą wybory do PE. Listy ogłosiła dzisiaj Koalicja Obywatelska, reszta partii decyzje podejmie i ogłosi do końca tygodnia. PiS oraz Lewica z tej okazji organizują konwencje w najbliższą sobotę. Podczas imprez mamy poznać pełne listy, co zakończy żywot giełd, plotek i spekulacji.