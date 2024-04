Kolejne nazwiska kandydatów w wyborach do PE. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Kurski, Kamiński, Obajtek, Szydło, Brudziński, Kolarski wśród „jedynek” PiS do PE, PSL zatwierdzi listy do Parlamentu Europejskiego, Sikorski: Putin może skończyć wojnę na Ukrainie w pięć minut, uchwała SN ws. kredytów frankowych, kolejne posiedzenie komisji ds. Pegasusa.

1. Sikorski: Putin może skończyć wojnę na Ukrainie w pięć minut

„Władimir Putin może skończyć wojnę na Ukrainie w pięć minut jednym telefonem do ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, że wycofuje wojska z Ukrainy” – mówił szef MSZ Radosław Sikorski odpowiadając w Sejmie na pytania posłów. „Niestety Ukraina nie może tego skończyć jednym telefonem, to duża różnica” – zaznaczył.

Sikorski wygłosił w czwartek w Sejmie exposé o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2024 r. „W nowej i groźnej sytuacji międzynarodowej, w obliczu wojny u naszych granic i nasilającej się rosyjskiej agresji, podkreślił dwa główne i oczywiste: zapewnienie krajowi bezpieczeństwa i budowanie silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo to pewność przetrwania i rozwoju kraju, zwłaszcza że Rosja dąży do obalenia ładu międzynarodowego, który w 1989 r. pozwolił nam na wydobycie się z jej szkodliwego dyktatu i zapewnił start do normalności, prawdziwą przemianę cywilizacyjną” – relacjonował w „Polityce” Marek Ostrowski.

Do późnego popołudnia nad wystąpieniem Sikorskiego debatowali posłowie wszystkich klubów. Szef MSZ odpowiedział też m.in. na pytanie dotyczące obecności wojsk NATO w Polsce. „Fajnie jest przypisywać sobie zasługi innych, ale przypominam kto się domagał dwóch ciężkich brygad amerykańskich w Polsce i kiedy pierwsza stała obecność amerykańska w Polsce się pojawiła. Na lotnisku w Łasku, w 2013 roku, nie PiS była wtedy u władzy” – mówił.

2. Kurski, Kamiński, Obajtek, Szydło, Brudziński wśród "jedynek" PiS do PE

Jacek Kurski, Mariusz Kamiński, Daniel Obajtek, Beata Szydło, Joachim Brudziński, Wojciech Kolarski, Adam Bielan, Małgorzata Gosiewska znaleźli się wśród „jedynek” na listach PiS do PE, jak dowiedział się PAP. W czwartek listy kandydatów zostały przyjęte przez Komitet Polityczny PiS.

W Warszawie jedynką będzie posłanka Małgorzata Gosiewska, na Mazowszu europoseł Adam Bielan. W okręgu pomorskim z pierwszego miejsca wystartuje europosłanka Anna Fotyga, w kujawsko-pomorskim europoseł Kosma Złotowski, w okręgu obejmującym woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie z pierwszego miejsca wystartuje były prezes TVP Jacek Kurski, w woj. łódzkim europoseł Witold Waszczykowski, w Wielkopolsce „jedynką” będzie prezydencki minister Wojciech Kolarski, na Lubelszczyźnie b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, na Podkarpaciu były szef Orlenu Daniel Obajtek, a w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie liderem listy została b. premier, europosłanka Beata Szydło.

3. PSL zatwierdzi listy do Parlamentu Europejskiego

W piątek zbierze się Naczelny Komitet Wykonawczy PSL, by zatwierdzić kandydatów Stronnictwa do PE. Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w środę wspólny start obu partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako koalicja Trzecia Droga. Lider Ludowców wskazywał, że od pozycji polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej zależy m.in. to, czy będziemy mogli zabiegać o najważniejsze unijne stanowiska: szefa KE, szefa PE, wysokiego przedstawiciela ds. międzynarodowych, szefa RE, czy komisarza ds. bezpieczeństwa i obronności.

Dopytywany, czy rekonstrukcja rządu obejmie tylko czterech ministrów, powiedział: „Rozumiem tutaj, że każdy z koalicjantów ma prawo do oceny, premier ma prawo i obowiązek do oceny, i do rozmowy na ten temat. Każdy sobie zdaje sprawę, że to jest misja, której początek jest znany, ale koniec zawsze może w każdym momencie nastąpić, to jest normalne, to jest polityka, tak się działa w rządzie”.

4. Uchwała SN ws. kredytów frankowych

Sąd Najwyższy w uchwale Izby Cywilnej potwierdził to wszystko, co przez lata ustalił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku klauzul abuzywnych nie można ich zastępować innymi postanowieniami – oznacza to, że umowy walutowych kredytów hipotecznych mogą być unieważniane. Czwartkowa uchwała zamyka dyskusję o alternatywie w postaci tzw. odfrankowienia umów. Sąd Najwyższy potwierdził również, że bankom nie należy się żadna rekompensata za korzystanie przez klienta z kapitału. Udało się także ustalić, że bieg przedawnienia roszczeń banku wobec klienta (chodzi o zwrot kapitału) zaczyna się, gdy tenże klient zakwestionuje umowę.

„Czy ta uchwała rozwieje wątpliwości tych już stosunkowo nielicznych sędziów, którzy wciąż stają w procesach frankowiczów po stronie banków? Być może, chociaż łatwo argumentować, że jest ona wadliwa, skoro podjęli ją neosędziowie” – komentował w „Polityce” Cezary Kowanda.

5. Kolejne posiedzenie komisji ds. Pegasusa

Dziś w południe rozpocznie się kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Przed komisją stanie była główna księgowa Ministerstwa Sprawiedliwości Elżbieta Pińciurek.

Przewodnicząca komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD) powiedziała, że do zadań Pińciurek należało rozliczanie Funduszu Sprawiedliwości. „Skupimy się na przekazaniu przez Fundusz Sprawiedliwości kwoty 25 mln do CBA. Nasuwa się pytanie, czy główna księgowa resortu nie miała wątpliwości co do przepisów, które dawały podstawę do przekazania tych środków” – podkreślała Sroka.

Przesłuchanie potrwa około 4 godzin. „Ze względu na trwające posiedzenie Sejmu posiedzenie rozpocznie się dopiero w południe, dlatego przesłuchamy tylko jednego świadka” – wyjaśniła.